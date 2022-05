Droit à l’avortement en péril aux États-Unis

Roe c. Wade s’invite dans les débats à Ottawa

(Ottawa) L’onde de choc causée par la fuite d’un document de la Cour suprême américaine sur le droit à l’avortement se fait ressentir jusqu’au Canada. Tandis que libéraux, bloquistes et néo-démocrates disent craindre que la décision Roe c. Wade soit renversée, les conservateurs se retrouvent avec un enjeu délicat à gérer, en plein milieu d’une course à la direction.