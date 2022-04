Le député caquiste dans Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, ne sollicitera pas de nouveau mandat en vue des prochaines élections générales, prévues au mois d’octobre prochain.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est ce qu’a annoncé le principal intéressé, vendredi, par voie de communiqué. « Je suis fier du chemin parcouru », a-t-il indiqué, citant notamment les travaux complétés de l’autoroute Claude-Béchard, la construction d’une maison des aînés dans le Bas-Saint-Laurent et d’une résidence pour aînés à L’Isle-Verte parmi ses plus grandes fiertés.

M. Tardif, qui était en congé de maladie depuis quelques mois déjà, dit aussi se réjouir d’avoir mené à terme le projet d’une nouvelle école à Rivière-du-Loup, en plus d’avoir bouclé le financement de deux traversiers privés, celui de l’Héritage à Trois-Pistoles et celui du Corégone à Témiscouata-sur-le-Lac. En matière de santé, l’élu se félicite aussi d’avoir « obtenu l’ajout de chaises en hémodialyse » au Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP).

Ce fut un mandat rempli de vraies belles annonces dans toutes les municipalités. Mon équipe et moi avons été à l’œuvre en permanence pour bien représenter la circonscription et livrer la marchandise. Denis Tardif, dans un communiqué

Il affirme que son état de santé l’oblige toutefois à mettre un terme à sa carrière politique. « Ma condition ne me permet pas de repartir pour un autre 4 ans. C’est une situation qui me joue des tours depuis plusieurs années. J’ai tout donné et maintenant, je dois prendre du recul pour récupérer », poursuit-il.

Dans un communiqué, le premier ministre François Legault, a remercié Denis Tardif « d’avoir été à nos côtés pour la campagne de 2018 ». « Nous avions besoin d’un homme d’expérience comme lui pour amorcer le changement dont le Québec avait besoin. Il a été un député dévoué », a jugé le chef de la CAQ.

En décembre 2020, Denis Tardif avait momentanément été exclu du caucus caquiste, alors qu’il était plongé dans l’embarras pour avoir festoyé mercredi dans une microbrasserie de sa région, ne respectant pas la distanciation de deux mètres. Il a finalement réintégré le caucus du parti quatre mois plus tard, en avril, le gouvernement considérant qu’il avait « payé le prix pour son erreur ».

La semaine dernière, Québec avait également annoncé de façon précipitée que les ministres Marguerite Blais et Danielle McCann ne se représenteraient pas aux prochaines élections. La députée caquiste de Verchères, Suzanne Dansereau, a aussi annoncé il y a deux semaines qu’elle ne se représentera pas.