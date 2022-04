Douze candidats pour un seul siège. L’élection partielle dans la circonscription de Marie-Victorin a attiré une masse de candidats pour pourvoir le siège laissé vacant par Catherine Fournier, élue mairesse de Longueuil. La journée du scrutin suscitera-t-elle autant d’intérêt chez les 45 000 électeurs du Vieux-Longueuil et des environs, lundi ? Coup d’œil sur les candidats et la circonscription.

Émilie Bilodeau La Presse

Shirley Dorismond, Coalition avenir Québec

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Shirley Dorismond, candidate de la Coalition avenir Québec à l’élection partielle dans Marie-Victorin

La priorité de cette infirmière, ex-vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, n’est pas surprenante : la santé. « La promotion et la prévention de la santé, c’est hyper important. La prévention, avec une approche globale, ça inclut des besoins comme se loger, se nourrir et se vêtir. C’est ça, la priorité pour moi », explique-t-elle. Si elle est élue, Shirley Dorismond souhaite travailler avec son collègue Christian Dubé, le ministre de la Santé et des Services sociaux, afin d’améliorer les soins et les services à domicile pour les personnes âgées. Elle veut aussi améliorer l’accessibilité aux soins pour tous.

Émilie Nollet, Parti libéral du Québec

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Pancarte d’Émilie Nollet, candidate du Parti libéral du Québec à l’élection partielle dans Marie-Victorin

C’est en voyant le coût du panier d’épicerie atteindre des niveaux sans précédent durant la pandémie qu’Émilie Nollet a décidé de se lancer en politique. « L’enjeu le plus important selon moi, c’est l’inflation. Les gens ont un pouvoir d’achat extrêmement diminué », souligne-t-elle. Pour y arriver, la candidate veut mettre en place des « circuits de proximité » pour diminuer le coût des aliments, en réduisant le nombre des intermédiaires. Elle souhaite également rendre les garderies à 8,70 $ accessibles à tous et enlever la TVQ sur les produits d’hygiène et sur l’hydroélectricité, jusqu’à concurrence de 4000 $. L’accessibilité au logement est aussi l’une de ses préoccupations.

Pierre Nantel, Parti québécois

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Pierre Nantel, candidat du Parti québécois à l’élection partielle dans Marie-Victorin

L’ex-député fédéral Pierre Nantel veut notamment s’attaquer au coût de la vie dans Marie-Victorin, à la crise du logement et à la précarité des ménages. Le tiers des enfants de la circonscription viennent de familles qui vivent sous le seuil de pauvreté, rappelle-t-il. « La clé, ce sera le soutien aux organismes communautaires », dit-il. Celui qui a été animateur de radio cite l’exemple de la circonscription voisine, Taillon, où un organisme communautaire a contribué à la création de la Terrasse Mousseau, qui accueille 170 familles. « Le transport collectif est aussi un enjeu persistant, ajoute-t-il. Le seul transport structurant à Longueuil, c’est le métro, qui a été construit il y a 55 ans. On est loin de Laval et ses trois nouvelles stations. »

Shophika Vaithyanathasarma, Québec solidaire

PHOTO PASCAL RATTHÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Shophika Vaithyanathasarma, candidate de Québec solidaire à l’élection partielle dans Marie-Victorin

« La crise du logement, c’est un enjeu qui résonne tellement fort dans nos villes », s’exclame Shophika Vaithyanathasarma alors qu’elle vient tout juste de reprendre sa campagne sur le terrain. La candidate a dû s’isoler cinq jours, car elle avait été déclarée positive à la COVID-19. « Il y a aussi toute la question du transport collectif. Ça n’a pas d’allure que, depuis le métro, on n’a reçu aucun investissement massif à Longueuil. Après le tramway à Québec, c’est à Longueuil que ça va se passer », déclare la mathématicienne d’origine srilankaise. Celle-ci se décrit par ailleurs comme une amoureuse de la langue française et de la culture québécoise.

Martine Ouellet, Climat Québec

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Panneau de Martine Ouellet, cheffe du nouveau parti Climat Québec et candidate à l’élection partielle dans Marie-Victorin

« S’il y a un enjeu qui est important pour les citoyens de Marie-Victorin, mais aussi pour tout le Québec, c’est le climat », déclare Martine Ouellet, cheffe du nouveau parti Climat Québec. La lutte contre les changements climatiques passe notamment par le prolongement de la ligne jaune de métro jusqu’à l’aéroport de Saint-Hubert et par la gratuité des transports en commun, juge celle qui a été députée péquiste de 2010 à 2018. Peu importe le résultat de lundi, Martine Ouellet compte être de retour pour les élections générales du 3 octobre en présentant un candidat dans chacune des 125 circonscriptions de la province.

Anne Casabonne, Parti conservateur du Québec

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Pancarte d’Anne Casabonne, candidate du Parti conservateur du Québec à l’élection partielle dans Marie-Victorin

Anne Casabonne affirme qu’elle n’est pas contre les mesures sanitaires, mais pour le libre choix. Elle cite la Suède pour sa gestion de la pandémie. « Ils ont fait des recommandations, mais ils n’ont jamais fermé de commerces, ils n’ont pas eu de faillites, ils n’ont pas obligé le port du masque, ils ont fait confiance au gros bon sens », explique l’actrice qui s’est fait remarquer pour des propos qualifiés d’antivaccins, l’automne dernier. Si elle était élue, la candidate s’assurerait que les commerces ne soient plus jamais fermés à cause de la COVID-19. Elle veut s’attaquer à la crise du logement et redonner un pouvoir d’achat aux citoyens, notamment en demandant au gouvernement d’abolir la taxe sur l’essence et sur les produits ménagers.

Les autres candidats

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Pancarte d’Alex Tyrrell, représentant le Parti vert du Québec à l’élection partielle dans Marie-Victorin

Les autres candidats qui se présentent dans la circonscription de Marie-Victorin sont Alex Tyrrell, pour le Parti vert du Québec, Michel Blondin, pour le Parti pour l’indépendance du Québec, Shawn Lalande McLean, pour le Parti accès propriété et équité, Michel Lebrun, pour l’Union nationale, Florent Portron, pour l’Équipe autonomiste, et Philippe Tessier, candidat indépendant.

L’élection partielle en chiffres

45 634 personnes inscrites sur la liste électorale

6466 électeurs ont voté par anticipation

15 lieux de vote

118 bureaux de vote

Heures d’ouverture des bureaux de vote : de 9 h 30 à 20 h

62,91 % : taux de participation lors des élections générales de 2018 dans Marie-Victorin

25,71 % : taux de participation de la plus récente élection partielle, en décembre 2016, dans Marie-Victorin

La circonscription en chiffres

36 590 $ : revenu moyen des ménages de Marie-Victorin (contre 40 042 $ au Québec)

52 % : proportion de la population gagnant moins de 50 000 $ par année (contre 41 % au Québec)

66,2 % : proportion des ménages qui sont locataires

83,4 % : proportion de la population parlant le français à la maison

19,5 % : proportion de la population faisant partie d’une minorité visible (contre 13 % au Québec)

Sources : Directeur général des élections et Réseau québécois des OSBL d’habitation