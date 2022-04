L’ex-mairesse de Sainte-Julie, en Montérégie, Suzanne Roy, sera candidate pour la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Verchères lors des prochaines élections provinciales.

Lila Dussault La Presse

Le premier ministre du Québec François Legault en a fait l’annonce devant une salle bondée lors d’un point de presse à Varennes lundi après-midi. Plusieurs députés et maires du Québec étaient présents pour l’occasion.

Mme Roy prendra la relève de Suzanne Dansereau, députée de Verchères pour la CAQ, qui quitte ainsi 28 ans de vie politique.

« Je veux surtout vous remercier pour la confiance que vous m’accordez », a déclaré Mme Roy avec un grand sourire. Celle qui a été mairesse de Sainte-Julie pendant 16 ans a aussi été préfète de la région pendant plus d’une dizaine d’année et présidente de l’Union des municipalités du Québec à deux reprises.

D’autres détails à venir.