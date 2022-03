On ne peut et on ne doit pas laisser aller ce qui se passe en ce moment. Il est temps plus que jamais d’être féministe. Ça veut dire de laisser le choix aux mères de retourner ou non sur le marché du travail. Ça veut dire de laisser le choix aux pères de faire le même choix et de ne pas avoir à prendre une deuxième’’job’’pour survivre financièrement à une inflation sans précédent.