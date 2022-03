« On n’a pas prévu qu’il pouvait y avoir une inflation jusqu’à 4-5 % » des tarifs d’électricité. « On va corriger la situation », a promis le premier ministre François Legault.

(Québec) Le gouvernement Legault interviendra pour empêcher une hausse des tarifs d’électricité de 4 à 5 % l’an prochain, une conséquence de l’adoption sous bâillon de sa loi 34, qui liait la facture d’Hydro-Québec à l’inflation.

Charles Lecavalier La Presse

« On n’a pas prévu qu’il pouvait y avoir une inflation jusqu’à 4-5 %. On va corriger la situation », a promis le premier ministre en mêlée de presse mardi.

Son gouvernement est sur le grill des partis de l’opposition depuis que l’inflation a commencé à grimper. En effet, Québec a fait adopter en décembre 2019 une loi qui met fin à un examen annuel de la Régie de l’énergie qui autorise les hausses de tarifs d’Hydro-Québec, contre l’avis de groupes de protection des consommateurs, de représentants des industriels et des experts du domaine de l’énergie.

Québec estimait alors que l’inflation était un indicateur stable et prévisible sur lequel il pouvait arrimer les tarifs d’électricité. Mais la pandémie a changé la donne, a plaidé M. Legault. « Il y a une situation spéciale », a-t-il dit en chambre. « Le 1er avril 2023, il pourrait y avoir une augmentation de 4 % à 5 %. Je veux rassurer : on va mettre en place un mécanisme, mais on ne laissera pas les tarifs augmenter de 4 ou 5 %. C’est le contraire ce qu’on veut faire », a-t-il dit. Il veut « compenser les Québécois ».

Les partis d’oppositions, eux, parlent plutôt d’un manque de vision. La cheffe libérale Dominique Anglade lui demande de reculer, et de ramener l’examen annuel de la régie. Elle souligne que son parti avait levé le drapeau rouge lors de l’étude de la pièce législative, et que le gouvernement Legault avait ignoré la possibilité d’une hausse importante du coût de la vie.

Son collègue Marc Tanguay a dénoncé la situation arbitraire : il n’y a aucun amendement dans la loi qui dit que « le PM va peut-être intervenir en envoyant un chèque », a-t-il ironisé.