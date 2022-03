(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly et la ministre de la Défense Anita Anand font partie des Canadiens qui ont été bannis de Russie.

La Presse Canadienne

Ils figurent sur une liste d’étrangers interdits sur le site internet du ministère russe des Affaires étrangères.

Le Canada a ajouté 15 noms, mardi, à sa propre liste de sanctions contre le régime de Vladimir Poutine et ses alliés dans l’invasion meurtrière en Ukraine, qui inclut plus de 900 politiciens, officiers militaires et chefs d’entreprise influents russes, ukrainiens et biélorusses.

La Russie réagit maintenant à ces sanctions en interdisant à plus de 300 Canadiens d’entrer en Russie, dont M. Trudeau, Mme Joly, le chef d’état-major de la Défense Wayne Eyre et presque tous les députés fédéraux canadiens.