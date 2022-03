Guerre en Ukraine

Le Canada fournira des armes antichars et interdit l’importation de pétrole russe

(Ottawa) Après l’envoi d’équipement militaire non létal, le gouvernement canadien fournira des armes antichars et des munitions à l’Ukraine. Il interdit également les importations de pétrole russe et demande au CRTC de revoir la licence de la chaîne d’information russe RT. Lors d’un débat d’urgence lundi soir à la Chambre des communes, les partis de l’opposition ont réclamé que le gouvernement fédéral fasse d’autres gestes pour dissuader la Russie et aider les Ukrainiens.