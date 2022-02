(Ottawa) Le Canada impose de nouvelles sanctions contre la Russie en réaction à l’attaque perpétrée par Vladimir Poutine contre « la démocratie, la loi internationale et la liberté ». Sont ciblés les élites russes, les membres du Conseil de sécurité de la Russie, et les ministres de la Défense, des Finances de la Justice.

Mélanie Marquis La Presse

« Le mépris éhonté du président [Vladimir] Poutine à l’égard du droit international, de la démocratie et de la vie humaine est une menace massive pour la sécurité et la paix dans le monde. […] Il a inutilement mis la vie d’innocents en danger, violé les traités internationaux de la Russie et lancé la plus grande menace pour la stabilité européenne depuis la Seconde Guerre mondiale », a dénoncé le premier ministre Justin Trudeau en conférence de presse, jeudi.

Ainsi, le gouvernement canadien a-t-il adopté de nouvelles mesures de représailles, qui viennent s’ajouter à la première série dévoilée mardi dernier, a confirmé le premier ministre en compagnie de la vice-première ministre Chrystia Freeland – qui a livré une partie de son discours en ukrainien et dénoncé la « barbarie » de cette invasion –, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly et la ministre de la Défense Anita Anand.

« Ces sanctions viseront 58 personnes et entités, dont des membres de l’élite russe et leur famille, ainsi que le groupe Wagner et de grandes banques russes. Nous sanctionnerons également les membres du Conseil de sécurité russe, dont le ministre de la Défense, le ministre des Finances et le ministre de la Justice », a-t-il dit.

Et ces mesures de représailles auront « une grande portée », car elles « vont entraîner des grands coûts aux élites russes ayant des liens de complicité » et « vont limiter la capacité du président Poutine à continuer de financer cette invasion injustifiée », a insisté le premier ministre canadien.

Il a aussi mentionné que le Canada avait conclu une entente avec des pays frontaliers, comme la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie, afin que les Canadiens et résidents permanents du Canada qui se trouvent en Ukraine puissent traverser la frontière en toute sécurité.

Le Canada « traite aussi en priorité les demandes d’immigration provenant d’Ukrainiens qui souhaitent venir au pays », a ajouté Justin Trudeau. Une ligne téléphonique a aussi été créée pour gens qui se trouvent ici ou à l’étranger et qui ont des questions à poser sur l’immigration en lien avec l’Ukraine, a-t-il souligné.

Mélanie Joly convoque l’ambassadeur

Un peu plus tôt, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a rencontré l’ambassadeur de la Russie au Canada, Oleg Stepanov, au siège d’Affaires mondiales Canada, l’édifice Lester B. Pearson. Elle a condamné de vive voix l’invasion de la Russie en Ukraine, selon ce qu’ont rapporté des médias anglophones.

La diplomate en chef du Canada a aussi annoncé que les employés de l’ambassade canadienne en Ukraine, qui avaient déjà été déplacés vers l’ouest, de Kiev à Lviv, ont à nouveau dû se déplacer. Ils ont été envoyés en Pologne « en raison de la situation sécuritaire en Ukraine ».

Elle a passé la matinée à échanger avec des partenaires internationaux, notamment avec son homologue ukrainien, Dmytro Kouleba, à qui elle a promis que le gouvernement canadien veillerait à ce que « des sanctions sévères [seraient] imposées ».

« Méprisable » et « inacceptable »

Tous les partis d’opposition à Ottawa ont vigoureusement dénoncé l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« L’agression méprisable et l’invasion de l’Ukraine par Poutine sont inacceptables. Son attaque contre le peuple ukrainien et son gouvernement démocratiquement élu est méprisable », a lancé dans un communiqué la cheffe intérimaire du Parti conservateur, Candice Bergen.

« Les autocrates comme Poutine doivent être et seront jugés sévèrement. Les conservateurs sont prêts à défendre l’ordre international fondé sur des règles contre ces graves violations du droit international », a-t-elle ajouté.

Le leader du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a aussi fermement condamné « l’agression flagrante du président Poutine », et il a exhorté le gouvernement Trudeau à tout faire pour couper les vivres au régime, notamment en travaillant, avec ses alliés, au retrait de la Russie du réseau bancaire SWIFT.

Il a aussi insisté sur le fait que le Canada devrait ouvrir ses portes aux Ukrainiens chassés hors de leur pays par l’offensive militaire de Moscou.

« Dans les jours à venir, le peuple ukrainien aura plus que jamais besoin de notre soutien, le Canada doit avoir un plan d’aide humanitaire. Le Canada doit continuer à travailler avec ses alliés, notamment aux Nations Unies, pour répondre de manière appropriée à cette terrible situation », a-t-il déclaré.

Les Nations unies à l’œuvre

Par voie de communiqué, l’Agence des Nations unies pour les réfugiés a assuré qu’elle travaillait « avec les autorités, l’ONU et d’autres partenaires en Ukraine et est prête à fournir une assistance humanitaire partout où cela est nécessaire et possible ».

L’agence onusienne « travaille également avec les gouvernements des pays voisins, les appelant à maintenir les frontières ouvertes à ceux qui recherchent sécurité et protection », et elle se dit prête « à soutenir les efforts de tous pour répondre à toute situation de déplacement forcé ».