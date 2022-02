Loi sur les mesures d'urgence

Les députés voteront lundi soir aux Communes

(Ottawa) En désignant des zones interdites dans la capitale du Canada, en s’assurant que des dépanneuses étaient disponibles pour retirer les véhicules des rues de la ville et en arrêtant le flux d’argent et de marchandises servant à nourrir et ravitailler les manifestants antigouvernementaux, la Loi sur les mesures d’urgence a contribué à mettre fin aux blocus d’Ottawa, a déclaré le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino, dimanche, avant un vote de la Chambre des communes sur la mesure controversée.