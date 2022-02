(Ottawa) Les réactions sont nombreuses après l’attaque de la Russie contre l’Ukraine.

La Presse Canadienne

« Le Canada condamne vivement l’attaque non provoquée de la Russie contre l’Ukraine », a pour sa part déclaré le premier ministre Justin Trudeau dans une déclaration tard mercredi soir.

Dans un gazouillis sur son compte Twitter, M. Trudeau a dénoncé « une autre violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et des obligations de la Russie aux termes du droit international et de la Charte des Nations Unies ».

Comme l’ont fait d’autres pays, notamment lors d’une réunion d’urgence Conseil de sécurité de l’ONU tenue au même moment que l’assaut était lancé, M. Trudeau a exhorté la Russie « à mettre fin immédiatement à toute action hostile et provocatrice contre l’Ukraine. Il l’appelle également à retirer du pays la totalité de ses forces militaires ».

L’ambassadeur du Canada aux Nations unies, Bob Rae, a également qualifié ce dénouement de « crime de guerre grotesque ».

Le Canada compte une importante diaspora ukrainienne et plusieurs personnes sont inquiètes pour leurs proches dans leur pays d’origine.

« La souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine doivent être respectées, et le peuple ukrainien doit être libre de déterminer son propre avenir », a précisé le premier ministre Trudeau dans sa déclaration.

Le premier ministre canadien participera jeudi matin à une réunion d’urgence du G7, à laquelle participera également le président des États-Unis, Joe Biden.

« … et nous continuerons de travailler rapidement et en étroite collaboration avec l’OTAN et nos alliés afin d’apporter une réponse collective à ces actes irresponsables et dangereux, notamment par l’imposition d’importantes sanctions qui s’ajouteront à celles que nous avons déjà annoncées », a précisé Justin Trudeau.

« Nous restons solidaires de l’Ukraine, de sa population et de la communauté ukraino-canadienne ici, au Canada. Les actes révoltants de la Russie ne resteront pas impunis », a-t-il conclu.