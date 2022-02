(Québec) Moment cocasse lundi matin sur la page Facebook au ton normalement très formel de l’Assemblée nationale : la « Maison du peuple » a sollicité – par erreur – des photos de Saint-Valentin de tous les amoureux qui la suivent.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Sur la publication qui débutait avec la phrase « Love is love », l’Assemblée nationale du Québec affirmait également que « vous soyez en couple, en trouple ou célibataire, ce qui compte le plus c’est de recevoir de l’amour et cela commence par soi ». (Un trouple peut être compris comme une relation commune polyamoureuse entre trois personnes.)

CAPTURE D’ÉCRAN, FACEBOOK DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La direction des communications de l’Assemblée nationale a confirmé en fin d’avant-midi que l’erreur avait été commise par l’un de ses employés et qu’elle avait été rapidement corrigée sur la page Facebook de l’institution.