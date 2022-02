Manifestation à Québec

L’évocation d’idées violentes au cœur d’une joute partisane

(Québec) François Legault accuse le Parti libéral et le Parti québécois d’être « désespérés » et « irresponsables » en cautionnant, dit-il, des gens qui menacent de prendre les armes contre les consignes sanitaires. Les partis de l’opposition ont plutôt dit jeudi prendre au sérieux l’expression de ces idées violentes et les ont condamnées.