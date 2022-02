PHOTO CHRISTOPHER MILLER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Québec) Québec perd en bonne partie son débat sur la constitutionnalité de la loi fédérale C-92, qui vise à donner pleine autonomie aux Premières Nations en matière de protection à l’enfance. La Cour d’appel tranche que la loi du gouvernement Trudeau n’outrepasse pas les pouvoirs du fédéral sauf pour un seul article du texte législatif.

Fanny Lévesque La Presse

Alors que le gouvernement Legault étudie ces jours-ci son projet de loi 15, qui vise à réformer la Loi sur la protection de la jeunesse, voilà qu’il perd en partie sa bataille sur la constitutionnalité de la loi fédérale C-92. La Cour d’appel conclut que la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis respecte la compétence de la province, à l’exception de l’article 21.

Dans sa décision rendue jeudi, le tribunal indique que les principes généraux de la loi fédérale « sont compatibles avec la législation québécoise sur la protection de l’enfance » et que l’incidence possible de la nouvelle loi « sur le travail des fonctionnaires provinciaux n’en est qu’un effet accessoire et ne change pas son caractère véritable ».

Le tribunal écarte aussi « les arguments que la loi contrevient aux principes du fédéralisme ». Le procureur général du Québec n’a pas non plus fait la démonstration que la loi fédérale ferait entrave « au contenu essentiel d’une compétence législative ».

Le gouvernement Legault estime que la loi du gouvernement Trudeau empiète dans sa compétence puisque le texte législatif vise à donner pleine autonomie aux Premières Nations dans leur service de protection à l’enfance. La protection de la jeunesse est de compétence provinciale. La contestation judiciaire de cette loi en janvier 2020 a provoqué l’ire de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador.

« Force de loi fédérale » critiquée

Le gouvernement Trudeau a adopté sa loi dans sa démarche de réconciliation avec les peuples autochtones. De « façon globale », elle vise à s’attaquer au problème de surreprésentation des enfants autochtones dans les services de protection à l’enfance, souligne la Cour d’appel. Mais le tribunal donne raison à Québec sur l’article 21 et le paragraphe 22(3) du texte législatif.

L’article 21 de C-92 « donne force de loi fédérale » à un texte législatif que voudrait adopter une collectivité autochtone selon certaines conditions.

Parmi celles-ci, si une communauté autochtone viendrait à faire la démonstration qu’elle n’est pas parvenue à conclure une entente négociée avec la province en matière de protection à l’enfance malgré « des efforts considérables » dans l’année suivant une demande en vertu de C-92. Selon le tribunal, il ne « ressort du tout » qu’Ottawa entend encourager la démarche de négociation avec les provinces.

Cette décision survient alors que Québec étudie son projet de loi 15 sur la réforme de la Loi sur la protection de la jeunesse. Un chapitre complet comportant de nouvelles mesures visant à tenir compte « des facteurs historiques, sociaux et culturels » des Premières Nations est inclus. Mais, le texte législatif ne va pas plus loin en matière d’autonomie des Premières Nations.

La présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, Régine Laurent, a plaidé lundi pour qu’on laisse la pleine autodétermination des Premières Nations. Une position aussi défendue par le Barreau du Québec et les organisations autochtones.

Pour l’heure, Québec peut déléguer certains pouvoirs en matière de protection à l’enfance en vertu de l’article 37.5 de la Loi sur la protection de la jeunesse, mais cela ne leur donne pas la pleine autonomie.