« Nous devons réfléchir à l’envoi possible par le Canada de soldats supplémentaires en Pologne et dans les pays baltes », a déclaré la ministre Anita Anand au cours d’une visite à la base d’Adazi, où le Canada dirige un groupement tactique de l’OTAN.

(Adazi) Le Canada, « très préoccupé par les menaces de la Russie », envisage d’envoyer des renforts militaires en Pologne et dans les pays baltes en raison de la situation sécuritaire régionale, a annoncé jeudi la ministre de la Défense Anita Anand au cours d’une visite en Lettonie.

Agence France-Presse

« Nous devons réfléchir à l’envoi possible par le Canada de soldats supplémentaires en Pologne et dans les pays baltes », a déclaré la ministre au cours d’une visite à la base d’Adazi, où le Canada dirige un groupement tactique de l’OTAN.

La présence du Canada « dans la région de la Baltique est importante », a relevé la ministre, rappelant que le groupement tactique stationné actuellement en Lettonie constituait le plus important déploiement de militaires canadiens à l’étranger.

« Nous sommes très préoccupés par les menaces de la Russie », a souligné Mme Anand. Le Canada « poursuivra ses efforts pour assurer la paix et d’ordre dans le monde, dont le soutien à l’unité territoriale de l’Ukraine », a-t-elle dit.

Mercredi, les États-Unis ont annoncé l’envoi de 3000 soldats supplémentaires pour renforcer la présence militaire de l’OTAN en Europe de l’est face au déploiement par la Russie de 100 000 militaires et d’armes lourdes aux frontières de l’Ukraine.

Le Canada apporte une aide aux forces armées ukrainiennes et assure une mission d’instruction militaire dans le cadre de l’opération UNIFIER, lancée en 2015.

Lors d’une visite dimanche à Kiev, Mme Anand a indiqué que le Canada déplaçait ses troupes en Ukraine dans l’ouest du pays et annoncé le rapatriement des employés non essentiels de son ambassade.

Le ministre letton de la Défense Artis Pabriks a indiqué que son pays s’apprêtait à envoyer en Ukraine des instructeurs militaires pour se joindre à la mission UNIFIER.

L’OTAN avait décidé de déployer des groupements tactiques par rotations en Pologne et en Estonie, en Lettonie et en Lituanie après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014.