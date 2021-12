(Ottawa) Le gouvernement Trudeau n’écarte toujours pas l’option de participer à une contestation judiciaire de la Loi 21, mais s’il préfère laisser le processus déjà en branle suivre son cours, c’est aussi pour éviter de donner l’impression qu’il cherche noise au gouvernement Legault.

Mélanie Marquis La Presse

Le premier ministre canadien s’est défendu lundi de réagir de façon moins épidermique que certains des membres de son caucus à la réaffectation d’une enseignante voilée de 3e année de Chelsea, en Outaouais. « Je me suis toujours exprimé très fortement », a-t-il martelé en marge d’une annonce à Ottawa, lundi matin.

Invité à dire pour quelle raison son gouvernement ne se saisit pas du dossier, comme le pressent de le faire certains, il a répondu que « l’important, c’est de comprendre que la province a passé cette loi-là » et que « des Québécois sont en train de défendre leurs droits dans le processus judiciaire au Québec ».

Et « je pense que c’est important, dans les premières étapes, dans le travail qui se fait maintenant, de ne pas donner l’excuse d’une bataille entre Ottawa et Québec […] et de ne pas donner l’excuse au gouvernement du Québec que c’est de l’ingérence fédérale », a enchaîné Justin Trudeau en conférence de presse.

Il a dit avoir une pensée pour les parents des enfants de cette classe de 3e année « qui doivent expliquer à leurs enfants pourquoi une enseignante qu’ils aimaient, qu’ils trouvaient bien, qui faisait bien sa job, […] a perdu sa job à cause de sa religion ».

L’enseignante concernée, Fatemeh Anvari, a affirmé au Ottawa Citizen qu’elle ne considérait pas le hijab comme un objet religieux. « C’est important pour moi de continuer à le porter, parce que je sais que certaines idéologies ne veulent pas que je le porte. C’est ma résistance, et ma résilience », a-t-elle plaidé.

Sa réaffectation a été fustigée par plusieurs élus libéraux et conservateurs, la semaine passée.

Le ministre Marc Miller a qualifié cette décision de « lâcheté », sa collègue Alexandra Mendès, de quelque chose d’« atroce », tandis que dans les rangs conservateurs, au moins un député a demandé à Erin O’Toole de prendre position de façon plus ferme dans ce dossier.

Un groupe de citoyens prévoit se rassembler mardi à Chelsea, petite ville de l’ouest du Québec, devant le bureau de circonscription du député caquiste de Gatineau, Robert Bussière, afin de manifester contre la Loi sur la laïcité de l’État.

Avec Marie-Ève Morasse