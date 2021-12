Politique

Projet de loi 18

Québec donne plus de dents au BEI

(Québec) Le gouvernement du Québec entend donner plus de pouvoirs à la « police des polices » afin qu’elle puisse lancer des enquêtes sur des bavures policières présumées plus librement et veut lui transmettre beaucoup plus de dossiers qu’à l’heure actuelle.