Après avoir injecté 90 millions dans l’opération Centaure, Québec annonce une importante somme pour agir en amont. Cinquante-deux millions seront investis dans la prévention de la criminalité auprès des jeunes pour leur offrir d’autres options que la violence.

Mayssa Ferah La Presse

« On a beau mettre tous les policiers du monde, le jour où l’arme se retrouve dans les mains d’un jeune de 15 ans, c’est un problème de société », estime la vice-première ministre Geneviève Guilbault. La somme de 52 millions sera déclinée de six façons pour offrir aux jeunes criminalisés des alternatives positives et constructives.

« Montréal demeure une ville sécuritaire mais on comprend que des gens soient inquiets et extrêmement bouleversés », a ajouté la ministre responsable de la métropole Chantal Rouleau.

La somme de 52 millions financera six initiatives.

Le gouvernement alloue 11,3 millions de dollars sur 5 ans au Programme de prévention de la délinquance par le sport, les arts et la culture. L’initiative offre actuellement des activités sportives et des loisirs aux jeunes à risque de tomber dans un mode de vie criminel.

Le montant de 20,2 millions sur 4 ans sera alloué aux organismes communautaires de travail de rue et de prévention de la criminalité. Québec souhaite ainsi amenuiser le roulement de personnel au sein de ces organismes, qui est de 30 %, et qui crée une discontinuité dans le service offert aux jeunes.

Montréal est face à un nouveau phénomène lié aux réseaux sociaux où les armes à feu sont valorisées et même brandies, a ajouté Mme Rouleau.

Pour la mairesse de Montréal Valérie Plante, il est nécessaire de s’attaquer aux conditions sociales, économiques et urbaines qui mènent à cette flambée de violence.

Une subvention de 366 000 $ sur 4 ans est également octroyée à la Ville de Montréal pour créer un poste de conseiller en développement communautaire autochtone au SPVM.

Un message aux jeunes

Le directeur du Service de police de Montréal (SPVM) encourage les jeunes qui ont connaissance de tout élément touchant aux armes à feu et à la criminalité à se confier.

« Il y a sûrement des jeunes qui ne sont pas à l’aise avec ce qui se passe. Je les encourage à parler à un parent, à un intervenant pour qu’on puisse intervenir en amont », a déclaré Sylvain Caron au cours du point de presse.