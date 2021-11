(Québec) Les libéraux adoptent une cible de réduction des gaz à effets de serre (GES) « pouvant atteindre jusqu’à 45 % » par rapport au niveau de 1990 d’ici 2030. C’est plus ambitieux que la cible actuelle du gouvernement Legault fixée à 37,5 % de réduction.

Fanny Lévesque La Presse

Les membres libéraux réunis en congrès à Québec ont voté à 87 % en faveur de hausser la cible verte du Québec. La proposition initiale visait à doter le Québec « de cibles plancher arrimées en permanence aux rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) visant actuellement la carboneutralité en 2050 tout en poursuivant des cibles encore plus ambitieuses », sans en préciser la valeur.

C’est un amendement proposé par les membres de la commission jeunesse de la formation politique qui a été adopté samedi. Le président Gabriel Ahmad a dit vouloir s’inspirer des propos tenus la veille par la cheffe Dominique Anglade pour se fixer des cibles plus ambitieuses pour atteindre la carboneutralité en 2050.

C’est plus que la cible du gouvernement Legault, mais moins que celle fixée par Québec solidaire. Réunis en congrès la semaine dernière, les militants solidaires ont adopté la proposition de « réduire les émissions du Québec d’au moins 55 % par rapport au niveau de 1990 d’ici 2030, en se rapprochant le plus possible de la cible de 65 % ». Une cible que les membres de l’aile parlementaire libérale jugent « irréaliste ».

Cherchant à se redéfinir en entamant un virage vert et plus à gauche, les libéraux veulent s’identifier comme un parti plus « progressiste », mais rejettent tout rapprochement avec les propositions de Québec solidaire. « On n’est une pâle copie de personne », a fait valoir Mme Anglade vendredi à son arrivée au congrès. Québec solidaire est un adversaire ayant des « idées assez radicales », a-t-elle critiqué.