(Ottawa) Le statut vaccinal des élus conservateurs sera sous les projecteurs à la rentrée parlementaire, lundi.

Joan Bryden La Presse Canadienne

Le chef Erin O’Toole a déjà annoncé que ses 118 députés et lui seront présents à la Chambre des communes parce qu’ils sont tous vaccinés ou ont obtenu une exemption pour des raisons de santé.

Mais cela, c’était avant l’annonce samedi que l’un d’entre eux, Richard Lehoux, élu dans Beauce, ait été déclaré positif à la COVID-19, même s’il était adéquatement vacciné.

Une porte-parole conservatrice, Josie Sabatino, a reconnu que M. Lehoux était présent sur place lors de la réunion du caucus de mercredi et jeudi. Elle a toutefois refusé de dévoiler le nombre d’élus non vaccinés qui pourraient devoir se placer en quarantaine après avoir été en contact étroit avec lui.

Mme Sabatino a indiqué que tous respectaient les directives de la santé publique qui statue que tous ceux qui n’ont pas adéquatement été vaccinés et ont été exposés au virus se placent en quarantaine.

Même si M. Lehoux et sans doute d’autres élus conservateurs ne pourront pas participer immédiatement aux activités de la Chambre, Mme Sabatino a déclaré que le parti tenait à ce que les travaux reprennent normalement, sans la formule hybride adoptée plus tôt pendant la pandémie.

M. O’Toole a refusé à maintes reprises de préciser le nombre de ses députés qui n’étaient pas vaccinés par respect envers ceux qui s’opposent en principe à la vaccination obligatoire et ne veulent pas dévoiler leur choix personnel de santé.

Le chef conservateur dit appuyer la vaccination, mais compte faire annuler une décision du Bureau de régie interne obligeant quiconque entrant au Parlement d’être adéquatement vaccinés.

Vérification

Le leader du gouvernement à la Chambre des communes, Mark Holland, a laissé entendre dimanche qu’on ne pouvait pas compter sur le Parti conservateur pour vérifier les exemptions obtenues par ses élus.

« Je suis très mal à l’aise avec ça, compte tenu des circonstances », a-t-il dit à La Presse Canadienne.

Il a souligné que les experts en santé publique avaient estimé que d’une à cinq personnes sur 100 000 pouvaient avoir des raisons de santé valables pour ne pas recevoir un vaccin. Il a du mal à croire comment un certain nombre de députés ont pu obtenir une exemption.

« C’est l’équivalent de gagner six fois à la Loto 6/49, c’est statistiquement improbable », a-t-il lancé.

M. Holland veut que la Chambre des communes adopte « pour le bien-être de tous, une façon pour vérifier les exemptions obtenues par des élus conservateurs ».

Il a indiqué qu’un seul député libéral avait obtenu une exemption, mais celui-ci a été vacciné, à l’instar de tous ses autres collègues libéraux, néo-démocrates, bloquistes et verts.

Les députés éliront lundi un président. Ils devront être présents pour voter.

La gouverneure générale Mary Simon lira mardi le discours du Trône au Sénat. Habituellement, tous les députés y assistent, mais M. Holland a dit que pour cette fois-ci, les partis avaient accepté d’y déléguer seulement deux représentants – leur leader parlementaire et leur préfet de discipline – à la cérémonie.