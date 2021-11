Radio-Canada et TVA « désolés » du cafouillage à Québec

(Québec) Radio-Canada et TVA entendent mener des vérifications à l’interne afin de comprendre comment ils ont pu erronément déclarer Marie-Josée Savard mairesse de Québec, un cafouillage qui a entraîné à un discours de victoire prématuré et s’est conclu par l’élection de Bruno Marchand.

Gabriel Béland La Presse

« On comprend que c’est une situation malheureuse pour Madame Marie-Josée Savard et son entourage. Et nous en sommes désolés », a réagi la directrice l’information de Radio-Canada, Luce Julien, dans une déclaration transmise à La Presse.

Radio-Canada a été le premier média à déclarer Mme Savard gagnante dimanche soir. Il était très tôt dans la soirée, vers 20 h 30, et moins de 300 des 1502 boîtes de scrutin avaient été dépouillées. Mme Savard bénéficiait toutefois d’une confortable avance.

TVA a rapidement emboîté le pas, de même que les médias écrits, comme Le Devoir et La Presse. À noter que les médias écrits s’appuient en bonne partie sur les grands réseaux de télévision qui ont d’importantes ressources consacrées à ces décisions tout au long de la soirée.

« Nous sommes désolés de cette situation qui est bien regrettable. TVA Nouvelles procédera à un examen au cours des prochains jours, comme le feront les autres médias », a déclaré la direction de TVA Nouvelles dans un courriel.

Mme Savard a ensuite livré un discours de victoire dans une salle de Québec, entourée de son équipe. Sauf que Bruno Marchand n’a cessé de remonter par la suite. Il l’a finalement emporté par 834 voix tard dans la nuit.

Comment Radio-Canada et TVA ont pu ainsi se fourvoyer ? Quelle est la méthode utilisée pour déclarer élus des candidats alors que le dépouillement a toujours lieu ? Personne chez ces diffuseurs n’était disponible pour une entrevue lundi.

« Notre bureau de décision a suivi le processus habituel rigoureusement. Nous allons chercher les réponses à toutes nos questions pour expliquer ce qui a pu se passer, continue Luce Julien. Nous allons communiquer au public les explications dès que nous en aurons fait la lumière. »

TVA fait quant à elle valoir que Mme Savard « avait plus de 5000 voix d’avance ». « Dès que la tendance s’est inversée, nous avons corrigé le tir. Comme tous les médias, nous élisons les candidats sur des tendances », indique la direction de TVA Nouvelles.