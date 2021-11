Tour d’horizon des luttes ayant pris place un peu partout dans la province.

Drummondville

La conseillère Lacoste déloge le maire Carrier

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE STÉPHANIE LACOSTE Stéphanie Lacoste

La candidate indépendante Stéphanie Lacoste, qui était conseillère municipale à Drummondville depuis 2015, a remporté une victoire éclatante sur le maire sortant, Alain Carrier. « Mon équipe, c’est celle qui est élue aujourd’hui. Soyons unis, et faisons honneur à la ville que nous chérissons ! », a déclaré la nouvelle mairesse sur sa page Facebook, dimanche. Élu sans opposition en septembre 2020, M. Carrier n’aura donc pas réussi à convaincre les électeurs de le maintenir en poste.

Gatineau

Action Gatineau perd la mairie

PHOTO SIMON SÉGUIN-BERTRAND, LE DROIT France Bélisle

La candidate indépendante France Bélisle devient la première femme à remporter la mairie de Gatineau. Mme Bélisle, qui était jusqu’au printemps dernier PDG de Tourisme Outaouais depuis 2015, l’a emporté sur Maude Marquis-Bissonnette, d’Action Gatineau, le parti du maire sortant, Maxime Pedneaud-Jobin. La nouvelle mairesse, qui a fait ses études universitaires en journalisme, a commencé sa carrière comme journaliste et réalisatrice, avant d’aller travailler aux relations publiques de CBC/Radio-Canada à Ottawa. Se décrivant comme « fan du gros bon sens » sur son profil web, elle avait annoncé sa candidature en février dernier.

Granby

Une première femme à la tête de la ville

PHOTO STÉPHANE CHAMPAGNE, LA VOIX DE L’EST Julie Bourdon

Julie Bourdon, qui était conseillère municipale depuis 2015, devient la toute première femme à diriger Granby. Elle a réussi à obtenir une importante majorité face aux trois autres candidats s’étant présentés dans l’espoir de succéder à Pascal Bonin, qui a choisi de quitter la scène municipale après deux mandats. Parmi les candidats en lice figurait Michel Duchesneau, qui tentait un retour à l’hôtel de ville après avoir été maire de 1993 à 2000. En campagne électorale, Julie Bourdon s’est engagée à faciliter l’accès au logement, à faire la promotion de la culture et à protéger davantage les milieux naturels.

Rimouski

Guy Caron l’emporte haut la main

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Guy Caron

Le candidat indépendant Guy Caron l’a emporté haut la main sur la conseillère municipale sortante Virginie Proulx. Nouveau venu sur la scène municipale, M. Caron était cependant un visage politique connu dans la région, après avoir été député néo-démocrate de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques de 2011 à 2019. Depuis 2019, il était directeur général d’Héritage Bas-Saint-Laurent, un organisme voué au maintien et au développement des communautés anglophones du Bas-Saint-Laurent.

Rouyn-Noranda

La mairesse sortante réélue de justesse

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE DIANE DALLAIRE Diane Dallaire

En Abitibi, la mairesse sortante de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, a été réélue pour un deuxième mandat, mais la lutte a été très serrée entre Jean-Marc Belzile, ex-journaliste qui en était à sa première incursion en politique, et elle. En campagne électorale, Mme Dallaire a misé sur son expérience et s’est engagée à faire de Rouyn-Noranda une ville qui lutte contre les changements climatiques, notamment en rendant le transport en autobus gratuit dans la ville.

Saguenay

Une nouvelle mairesse après une course serrée

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE JULIE DUFOUR Julie Dufour

La course à la mairie de Saguenay aura été serrée jusqu’à la toute fin de la campagne, mais c’est finalement l’ex-conseillère municipale Julie Dufour qui a été élue, avec entre autres promesses celle de revitaliser le centre-ville de l’arrondissement de Jonquière. Mme Dufour, 41 ans, s’est aussi engagée à imposer un gel des taxes foncières pour l’année 2022. La mairesse sortante et cheffe de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD), Josée Néron, n’aura pas réussi à obtenir le second mandat qu’elle convoitait. L’ancien ministre libéral Serge Simard est troisième.

Saint-Hyacinthe

André Beauregard l’emporte par une faible marge

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE André Beauregard

André Beauregard a remporté l’élection à la mairie par 235 voix sur son adversaire Marijo Demers. M. Beauregard s’était présenté comme le candidat de la continuité après 12 ans comme conseiller municipal. Il a fait campagne comme candidat indépendant alors que Mme Demers, qui avait été candidate pour Québec solidaire dans la circonscription de Saint-Hyacinthe en 2018, s’est présentée au municipal sous la bannière de Saint-Hyacinthe unie. Ayant fait campagne sous le slogan « Cultivons notre fierté maskoutaine », M. Beauregard devient le 23e maire de Saint-Hyacinthe.

Saint-Jean-sur-Richelieu

Andrée Bouchard déloge l’ancien maire

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Andrée Bouchard

L’ancienne présidente de la commission scolaire des Hautes-Rivières Andrée Bouchard a réussi à déloger avec une forte majorité le maire sortant, Alain Laplante, en promettant de « ramener la fierté citoyenne » et d’assurer une saine gestion des finances publiques. Rappelons que l’ancien maire Laplante a écopé en 2019 d’une suspension de 95 jours par la Commission municipale du Québec pour manquement éthique. M. Laplante faisait également face à des plaintes de harcèlement psychologique déposées par trois hauts fonctionnaires auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. – Marie-Eve Morasse, La Presse

Sept-Îles

Steeve Beaupré l’emporte après une chaude lutte

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE STEEVE BEAUPRÉ Steeve Beaupré

Trois candidats étaient sur les rangs pour remplacer Réjean Porlier, qui a quitté la mairie de Sept-Îles après huit ans. C’est l’avocat de 44 ans Steeve Beaupré qui l’a emporté avec 51 % des voix. Il avait mis l’attraction de la main-d’œuvre au cœur de ses priorités. Ce proche de la Coalition avenir Québec promettait aussi de construire des logements sociaux et une maison pour aînés. La lutte pour la mairie a été serrée : le conseiller municipal sortant Michel Bellavance est arrivé deuxième avec 44 % des voix.

Shawinigan

Le maire Angers reste bien en selle

PHOTO OLIVIER CROTEAU, ARCHIVES LE NOUVELLISTE Michel Angers

Michel Angers, qui occupe la mairie de Shawinigan depuis 2009 et avait confirmé sa candidature un an avant les élections, s’est vu confier un nouveau mandat par les électeurs. Avec 53 % des voix, M. Angers l’a emporté avec une confortable avance sur son plus proche adversaire, Luc Trudel, qui avait été député de Saint-Maurice de 2012 à 2014 sous la bannière du Parti québécois. Les propositions du troisième candidat à la mairie, Claude Cournoyer, qui avait promis de diminuer la rémunération du maire de moitié et de baisser les taxes, n’ont convaincu qu’une faible proportion de l’électorat.

Sherbrooke

Évelyne Beaudin défait le maire sortant

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Évelyne Beaudin

Après quatre années comme conseillère municipale sous la bannière de Sherbrooke Citoyen, Évelyne Beaudin remporte la mairie pour son parti. Elle a ainsi devancé l’ex-député provincial libéral Luc Fortin ainsi que le maire sortant, Steve Lussier. Un quatrième candidat, l’indépendant Patrick Tétreault, a remporté moins de 1 % des voix, comme en 2017. Mme Beaudin, économiste, était la seule candidate à se présenter à la tête d’un parti. Sherbrooke Citoyen a fait campagne sur une plateforme ambitieuse, promettant notamment un pouvoir accru dans les arrondissements et l’ajout de 200 logements abordables par an.

Trois-Rivières

Une forte majorité pour le maire sortant

PHOTO FRANÇOIS GERVAIS, ARCHIVES LE NOUVELLISTE Jean Lamarche

Le maire sortant, Jean Lamarche, a obtenu un deuxième mandat fort, avec plus de 60 % des votes. En poste depuis un peu plus de deux ans seulement en raison de la démission de l’ancien maire Yves Lévesque en cours de mandat, M. Lamarche a fait campagne en promettant un virage vert pour Trois-Rivières, notamment avec l’électrification du parc automobile municipal. M. Lamarche souhaite en outre retenir les étudiants universitaires dans la ville de Trois-Rivières une fois leurs études terminées. La conseillère municipale sortante Valérie Renaud-Martin est arrivée deuxième.