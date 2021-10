Lorsque François Legault nous a dit à tous les Québécois et Québécoises d’aller voter pour le Parti conservateur et qu’il était dangereux de voter pour d’autres partis, il a décidé de mettre ses intérêts partisans avant les intérêts du Québec, ses intérêts partisans étant le tunnel caquiste. Il a définitivement affaibli la position du Québec avec le gouvernement Trudeau. (Au Parti libéral du Québec), nous souhaitons pouvoir entretenir un climat de collaboration pour défendre les intérêts du Québec, créer des ponts avec les ministres et lutter contre les changements climatiques.