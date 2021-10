(Ottawa) On connaîtra mardi matin la composition du nouveau cabinet du premier ministre Justin Trudeau, et la machine à rumeurs roulera déjà rondement lundi sur la colline parlementaire.

La Presse Canadienne

Les « nouveaux élus » pourraient en effet commencer à gagner la capitale nationale en prévision de la cérémonie de prestation de serment, mardi matin.

M. Trudeau a promis encore la parité hommes-femmes parmi ces nominations qui doivent aussi respecter un équilibre régional. Le premier ministre aura donc dû trouver dans son caucus des femmes pour remplacer la ministre des Infrastructures, Catherine McKenna, qui ne s’est pas représentée, et trois ministres féminines qui ont perdu leur siège lors des élections du mois dernier : Bernadette Jordan aux Pêches, Maryam Monsef à l’Égalité des genres et Deb Schulte aux Aînés.

Certains ministres aimeraient probablement conserver leur portefeuille, mais M. Trudeau a seulement confirmé publiquement le maintien en poste de la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

M. Trudeau subit par ailleurs des pressions énormes pour remplacer le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, au milieu de critiques sur sa gestion des allégations d’inconduite sexuelle visant des hauts gradés de l’armée.

Une fois assermenté, tout nouveau ministre obtiendra rapidement un cours intensif sur son portefeuille et essaiera de s’imprégner des multiples dossiers avant le retour en Chambre dans un mois, le 22 novembre.

Les libéraux ont déclaré qu’ils mettront rapidement l’accent aux Communes sur une refonte de l’aide fédérale en période de pandémie, que le gouvernement a dévoilée jeudi. Ottawa ne renouvellera pas la Prestation canadienne pour la relance économique au-delà du 23 octobre et remplacera l’aide aux entreprises par des programmes de 7,4 milliards, plus ciblés, notamment en tourisme et en culture.

La cérémonie d’assermentation, présidée par la nouvelle gouverneure générale, Mary May Simon, débutera à Rideau Hall à 10 h 30 mardi.