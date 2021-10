Le nouveau programme présenté dimanche par le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge se concentrera sur trois axes : la culture, la citoyenneté québécoise, ainsi que le dialogue et la pensée critique.

Québec présente le programme Culture et citoyenneté québécoise

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a dévoilé le nouveau programme « Culture et citoyenneté québécoise », qui remplacera le cours Éthique et culture religieuse (ECR) dans l’ensemble du réseau à partir de la rentrée 2023.

Alice Girard-Bossé La Presse

Le nouveau programme sera déployé progressivement dans les écoles primaires et secondaires dès la rentrée 2022 et dans l’ensemble du réseau à la rentrée 2023. Des ajustements pourront être faits au cours de l’année scolaire 2022-2023, a indiqué le ministre Roberge.

Le nouveau programme présenté dimanche se concentrera sur trois axes : la culture, la citoyenneté québécoise, ainsi que le dialogue et la pensée critique.

La culture amènera les élèves à s’intéresser à la culture et à la comprendre, en mettant de l’avant la culture québécoise, comprenant notamment ses fondements, son évolution, son héritage et ses œuvres.

La citoyenneté québécoise traitera des valeurs, de la vie civique, du respect de soi et des autres, de l’égalité, de la laïcité et de la liberté d’expression. Ils seront également amenés à réfléchir aux nouveaux défis de la citoyenneté, notamment à l’ère du numérique et des questions environnementales.

Enfin, le dialogue et la pensée critique permettront « de limiter la polarisation » dans la société, a soutenu le ministre Roberge. Les élèves seront amenés à se questionner et à aborder des dilemmes moraux, à examiner les repères d’ordre culturel, religieux, scientifique et social. La défense de la liberté d’expression sera mise de l’avant.

Éliminer les stéréotypes et les préjugés

Pour le ministre Roberge, la refonte du programme était essentielle, puisque l’ancien cours ECR proposait « des images stéréotypées » et « propageait des préjugés ».

Des formations seront offertes aux enseignants pour les encadrer dans la mise en œuvre du nouveau programme. Du matériel pédagogique sera également fourni aux enseignants.

Du contenu d’éducation à la sexualité sera intégré dans le nouveau programme. Les enjeux liés aux Premières Nations et aux Inuits seront également abordés et élaborés en collaboration avec les partenaires autochtones.