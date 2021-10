Ce Parlement doit durer quatre ans. C’est cela, le mandat. […] Si on se parle des enjeux avant d’arriver au Parlement, plutôt que d’essayer de faire mal paraître l’autre, on va essayer d’arriver avec une solution et de la faire simplement cautionner et entériner par le Parlement plutôt que de faire une joute politique qui ne correspond pas à ce que la population a demandé.