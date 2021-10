« Bien que ça semble loin dans le temps, c’est très préoccupant », a mentionné mardi la présidente du Conseil du trésor et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel.

(Québec) Le gouvernement Legault s’oppose au prochain scénario de redécoupage de la carte électorale fédérale, qui ferait passer le nombre de sièges au Québec de 78 à 77, en 2024. La « spécificité » de la province doit primer sur l’unique calcul du poids démographique, a fait valoir mardi la ministre Sonia LeBel.

Fanny Lévesque La Presse

Le directeur général des élections (DGE) du Canada, Stéphane Perrault, a annoncé vendredi que le nombre de sièges à la Chambre des communes passera de 338 à 342. Ce changement n’entrera pas en vigueur avant 2024 au plus tôt. Le nombre de sièges est calculé tous les 10 ans en fonction des changements dans la population canadienne. Selon la nouvelle répartition des sièges, le Québec est la seule province qui perdrait au change en raison de sa croissance démographique.

« Bien que ça semble loin dans le temps, c’est très préoccupant », a mentionné mardi la présidente du Conseil du trésor et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel. « Pour nous, ce n’est pas une simple formule mathématique, c’est important de prendre compte du poids réel de la représentativité du Québec au sein de la Chambre des communes », a-t-elle ajouté.

« Nous sommes la seule province francophone au Québec. On a un statut particulier, nous avons une nation à défendre et je pense qu’à l’instar des provinces maritimes et des territoires, notre spécificité québécoise doit faire en sorte qu’on ne doit pas prendre de sièges à la Chambre des communes », a défendu la ministre.

Selon la nouvelle répartition des sièges, les provinces et les territoires seront représentés à la Chambre des communes de la façon suivante :

Colombie-Britannique : 43

Alberta : 37

Saskatchewan : 14

Manitoba : 14

Ontario : 122

Québec : 77

Nouveau-Brunswick : 10

Nouvelle-Écosse : 11

Île-du-Prince-Édouard : 4

Terre-Neuve-et-Labrador : 7

Yukon : 1

Territoires du Nord-Ouest : 1

Nunavut : 1

Le DGE rappelle que « la nouvelle répartition des sièges sert de point de départ à la révision des limites des circonscriptions fédérales dans chaque province » et que le processus devrait débuter en février 2022 lorsque les chiffres de la population du recensement de 2021 seront publiés par Statistique Canada. Les travaux seront menés par des commissions indépendantes et non partisanes dans chaque province.

Pour le gouvernement Legault, il était important de faire connaître ses couleurs dès le départ. « Le Québec va être présent à toutes les étapes pour faire valoir sa position », a prévenu Mme LeBel, qui a invité tous les députés fédéraux du Québec à faire valoir « le besoin » de la province à maintenir sa représentativité.

Mme LeBel ne demande pas pour l’instant de modifier la Loi sur la représentation équitable - révisée en 2011 -, mais d’abord qu’on prenne en considération les spécificités du Québec, comme on le fait par exemple pour les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon.

« Ce qui justifie dans la loi qu’ils aient un statut particulier, je pense que ça se justifie amplement dans le cas pour le Québec. On fait partie du peuple fondateur du Canada. Au même titre que nous avons trois sièges garantis à la Cour suprême et des sièges garantis au Sénat », a-t-elle illustré.

La nouvelle carte électorale fédérale devrait être officiellement terminée en octobre 2023. Ce changement n’entrera pas en vigueur avant 2024 au plus tôt, a fait valoir le DGE.