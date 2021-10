(Québec) « Vaste décentralisation » du réseau de la santé, levée de l’urgence sanitaire en janvier, « offensive » pour la création de places en services de garde, fin de la saga des hydrocarbures, ajout de 100 000 travailleurs qualifiés dans des secteurs en pénurie… Le premier ministre François Legault présente un plan de « changements » à un an des élections générales et lance un appel à la « cohésion nationale » pour les mettre en œuvre.

« Maintenant que le pire de la pandémie est derrière nous, c’est le temps pour le Québec de se projeter dans l’avenir », a-t-il lancé au Salon bleu de l’Assemblée nationale dans son discours d’ouverture de la nouvelle session parlementaire, une allocution d’un peu plus d’une heure.

Son opération vise à préparer l’après-pandémie et à présenter son plan de match d’ici la fin de son mandat. Mais surtout, François Legault trace la voie vers le scrutin du 3 octobre 2022. Son programme a une saveur électorale, alors que bien des initiatives ne pourraient se réaliser pleinement que dans un second mandat caquiste. Il ne s’en cache pas d’ailleurs.

« Au cours des trois premières années de notre mandat, on a fait, comme promis, beaucoup de changements. Mais au cours des prochaines années, on va devoir faire encore beaucoup d’autres changements », a-t-il indiqué.

« Dans mon discours d’ouverture de 2018, j’ai dit que notre adversaire, c’était la peur, la peur du changement, la peur d’échouer. Après tout ce qu’on a réussi à faire, je pense que la peur est, en bonne partie, disparue. Mais le danger qui nous guette maintenant, c’est la tentation de l’immobilisme, de la résignation et de l’inaction. »

Il appelle les Québécois à « participer » aux changements qu’il propose, insistant sur l’importance de la « cohésion nationale ». La « longue bataille » contre la COVID-19 « a montré à quel point notre cohésion nationale est cruciale. Quand les Québécois se mettent ensemble, ils sont capables de grandes choses », a-t-il soutenu.

Son « plus important […] chantier de changements » est celui de la santé.

Il a annoncé son intention de lever l’état d’urgence sanitaire après la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. « On n’est jamais à l’abri des surprises avec la pandémie, mais si tout va bien, cette vaccination devrait être terminée au début de 2022. »

« Avant la pandémie, il y avait beaucoup de sceptiques sur la capacité d’un gouvernement de changer en profondeur le réseau de la santé. Maintenant, on sait que c’est possible. Dorénavant, notre défi est non seulement de rendre certains changements permanents, mais d’aller encore plus loin », a-t-il affirmé.

Le gouvernement procédera ainsi à « une vaste décentralisation du réseau de la santé vers les régions et vers les sous-régions du Québec ».

« On a actuellement un réseau de la santé qui est beaucoup trop centralisé. La responsabilité du ministère de la Santé et de Services sociaux devrait être de fixer des objectifs de performance et de suivre les résultats. Mais les personnes qui sont les mieux placées pour choisir les meilleurs moyens pour atteindre ces objectifs, ce sont les personnes qui sont sur le terrain, les personnes qui sont proches de l’action. »

La système de santé actuel est « dysfonctionnel » : 40 % des employés travaillent à temps partiel, « il n’y a pas de flexibilité », et « on n’a pas le choix d’imposer des heures supplémentaires ». « On se retrouve avec des employés épuisés, des employés qui finissent par quitter le réseau. C’est un système qui n’est pas assez humain et qui n’est pas assez performant. C’est un cercle vicieux qu’on doit briser », a-t-il affirmé. Il parle de « réduire au strict minimum les heures supplémentaires ».

Pour améliorer les conditions et « avoir une nouvelle organisation du travail plus humaine et est plus performante », « on a besoin de tout le monde accepter de changer les façons de faire : les syndicats, les gestionnaires, les ordres professionnels, les employés. Tout le monde ». Cet effort permettra selon lui de ramener du personnel dans le réseau « à court terme ». « Et à long terme, on regarde pour mettre en place de nouveaux incitatifs pour attirer plus d’étudiants vers les formations en santé. »

Mais il faudra une « soupape de secours » pour faire face aux « situations exceptionnelles », a-t-il ajouté. Le Québec est devenu trop dépendant des agences privées de placement de personnel et le gouvernement « travaille actuellement sur un mécanisme de dépannage à même le réseau public ».

Alors que les négociations s’étirent avec les médecins pour améliorer l’accès à leurs services, « je commence à m’impatienter et les Québécois aussi ». « J’ai toujours pensé qu’il valait mieux s’entendre avec les médecins. Mais s’il le faut, on ne va pas hésiter à imposer une conclusion. Les Québécois s’attendent à être pris en charge et à recevoir des services de première ligne dans un délai raisonnable. »

Alors que le nombre de personnes de 75 ans et plus va doubler d’ici 20 ans, M. Legault croit nécessaire de changer les façons de faire sans quoi « les dépenses publiques vont exploser ». « On doit en faire plus pour les personnes âgées qui veulent et qui peuvent rester à la maison ». Il va demander à la Commissaire à la santé et au bien-être de se pencher sur le soutien à domicile et de lui faire des recommandations.

« Au moment où on doit entreprendre un grand virage vers les soins à domicile, on doit d’abord se poser des questions sur nos façons de faire. Est-ce que le modèle de soins à domicile au Québec est performant ? Est-ce que les formules de financement sont efficaces ? Est-ce que les tarifs sont équitables ? » s’est-il demandé. Par ailleurs, des CHSLD privés seront nationalisés.

Il réitère son message au gouvernement Trudeau de ne pas empiéter sur les champs de compétence du Québec et d’augmenter sans conditions les transferts en santé.

« L’autre grand défi » du premier ministre est celui sur les données et l’utilisation des technologies numériques, en santé comme ailleurs. Il entend créer un ministère de la Cybersécurité et du Numérique.

Il faut « accélérer la transformation numérique de l’État », pour des raisons de sécurité et de meilleure gestion. « À terme, ça va aussi nous permettre de faire des économies », a-t-il mentionné. Il réitère le projet de son gouvernement de créer une « citoyenneté numérique », permettant aux Québécois d’avoir leur permis de conduire ou leur carte d’assurance-maladie sur leur téléphone.

Services de garde et éducation

François Legault a indiqué que le gouvernement « va lancer une vaste offensive pour créer 37 000 places qui manquent dans les services de garde. « Tous les parents qui le souhaitent vont pouvoir enfin avoir une place en services de garde », a-t-il promis.

Il a confirmé que le gouvernement « regarde la possibilité d’augmenter les crédits d’impôt pour les parents qui utilisent les services de garde non subventionnés ».

Dans le secteur de l’éducation, il veut lutter contre les retards qu’ont pris certains élèves dans leur apprentissage » durant la pandémie. Il mettra en place « un programme de tutorat permanent ». Il entend compléter l’ajout de cinq heures par semaine dans les écoles secondaires, pour avoir plus de temps à l’aide aux devoirs et aux activités parascolaires. Il se donne pour cible que 90 % des jeunes sortent de l’école « avec un diplôme ou une qualification ». C’est 82 % en ce moment.

François Legault veut « modifier de fond en comble la formation professionnelle ». Il laisse entrevoir des investissements supplémentaires dans les cégeps et les universités.

Le gouvernement fera des « changements importants » en matière de protection de la jeunesse, en donnant suite aux travaux de la Commission Laurent. Un projet de loi sera déposé bientôt.

Le nationalisme économique

François Legault mise également sur le nationalisme économique. Il a rappelé que la pandémie a moussé la solidarité des Québécois qui se sont tournés massivement vers « nos entrepreneurs, nos commerçants et nos fabricants ». Et cette pandémie, qui a mis rude épreuve les chaines logistiques mondiales, a montré le risque « de trop dépendre de l’étranger pour certains produits ».

Son gouvernement lancera une « grande campagne » de promotion des produits fabriqués au Québec et l’État appuiera financièrement les entreprises d’ici qui souhaitent remplacer des produits importés par des biens fabriqués au Québec.

Mais ce virage pourrait être freiné par la pénurie de main-d’œuvre. « Je comprends les patrons », a dit le premier ministre. Il veut les aider : encore une fois, l’État jouera un rôle en aidant les entreprises à devenir plus productives et soutenant les travailleurs qui souhaitent se requalifier pour trouver des emplois « plus valorisants et plus payants ».

M. Legault souligne d’ailleurs que la pénurie de main-d’œuvre n’a pas que de mauvais côté : hausses salariales et meilleures conditions de travail sont au rendez-vous. « Je peux juste me réjouir pour les 4,5 millions de travailleurs québécois », a-t-il dit. Et il veut aider ceux qui souffrent de la hausse « énorme » du coût de la vie – particulièrement le coût de l’épicerie et le coût du logement.

100 000 travailleurs à former

Mais le défi est gigantesque et M. Legault fait un clin d’œil à Robert Bourassa pour en montrer l’ampleur : celui-ci « avait promis de créer 100 000 emplois » : un demi-siècle plus tard « on travaille à rajouter 100 000 travailleurs qualifiés ».

Le ministre de l’Emploi Jean Boulet a le mandat de préparer un plan pour ajouter ces 100 000 personnes dans trois secteurs jugés névralgiques : la construction, les technologies de l’information, et le génie. M. Boulet tentera également d’encourager les 60-69 ans à rester sur le marché du travail.

M. Legault tend également la main aux Premières Nations et aux Inuits. « Plusieurs nations autochtones et Inuits connaissent un boom démographique et il faut aider les jeunes à aller au bout de leur potentiel, à leur façon, en respectant leur culture », a-t-il dit. « J’invite toutes les entreprises à se tourner vers les communautés autochtones et Inuits pour faire des partenariats avec elles », a-t-il dit.

La réponse de la pénurie ne passera toutefois pas par une hausse marquée de l’immigration. « La survie du français » exige une autre approche que le modèle d’immigration du Canada anglais, a-t-il expliqué.

En environnement, M. Legault a partagé son ambition « de faire du Québec un pôle mondial » pour le transport électrique - de l’autobus à l’avion -, de la filière des batteries et de la production d’hydrogène vert. Et il confirme que le gouvernement du Québec « renonce définitivement à extraire des hydrocarbures de son territoire ».

Cohésion nationale

Dès son arrivée au pouvoir, M. Legault souhaitait redonner la fierté aux Québécois. Sur le même thème, la pandémie a démontré l’importance de la « cohésion nationale », a-t-il expliqué. Cette cohésion prend racine « dans notre histoire commune, dans notre culture, dans notre façon de vivre ensemble et bien sûr, dans notre langue », a-t-il dit.

Cette précieuse « cohésion » sera « cultivée dès l’enfance », a dit M. Legault, grâce à un cours axé sur la culture et la citoyenneté québécoise, qui remplacera le cours d’éthique et de culture religieuse. Il souhaite que les jeunes aient plus de connaissances sur l’histoire du Québec, sa culture, sur le fonctionnement de la société et surtout, qu’ils partagent un « sentiment de fierté ».

Autre vecteur de fierté et de cohésion : l’attachement au territoire et au patrimoine. « C’est vrai pour les bâtiments neufs, mais c’est vrai aussi pour les édifices qui ont marqué notre histoire comme les églises, les couvents et les anciennes écoles. Tous nos beaux bâtiments doivent être mieux protégés et doivent être mieux mis en valeur », a dit M. Legault. Il prépare une politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire pour préserver le patrimoine bâti, et pour préserver les paysages et rendre villes et campagnes « plus belles ».

C’est aussi l’occasion de mousser le tourisme local, qui a bénéficié de la fermeture des frontières. Québec misera sur le tourisme familial et sur un accès plus facile à la nature dans toutes les régions.

François Legault a également lancé un message aux Premières Nations, qui ont subi « une forme particulièrement cruelle de racisme avec des politiques qui visaient à effacer leur identité, leur culture et leur histoire ». Cette histoire « terrible » a causé des « blessures profondes qui sont transmises de génération en génération ». Cette histoire a provoqué des « préjugés tenaces » qui doivent être combattus, tout comme la discrimination et le racisme que vivent « trop d’autochtones encore de nos jours », a-t-il dit.