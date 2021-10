Un candidat du parti de Denis Coderre, Dan Kraft, a dû s’excuser pour avoir partagé dans le passé du contenu sur les réseaux sociaux remettant en question les changements climatiques et la discrimination envers les Noirs. Ces positions vont à l’encontre des valeurs du parti, a affirmé Ensemble Montréal.

Florence Morin-Martel La Presse

« J’ai appris de mon erreur et me suis engagé à être plus prudent », a assuré Dan Kraft, selon ce qu’a rapporté Radio-Canada. Ce dernier demeure candidat dans Outremont pour le district Ryan. Le parti de Denis Coderre a réagi en affirmant que « ces publications du candidat d’Outremont ne reflètent aucunement les valeurs d’Ensemble Montréal ». « Nous avons pris acte de ses excuses, du fait qu’il ait retiré ses propos, et sommes maintenant prêts à tourner la page », a indiqué le parti.

Les publications en question concernent le partage en 2019 de la vidéo The Great Global warning swindle (La grande escroquerie du réchauffement climatique). En 2020, Dan Kraft a commenté une publication du quotidien National Post, au sujet d’un homme noir qui racontait avoir été arrêté pour une plaque d’immatriculation expirée, alors qu’elle ne l'était pas. Le candidat d’Ensemble Montréal avait demandé qu’on laisse « les policiers faire leur travail » et avait accusé l’homme et « biens d’autres de chercher leur 15 minutes de gloire ».