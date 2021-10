(Québec) François Legault ne bougera pas sur sa position de reconnaître l’existence du racisme systémique, malgré que la coroner Géhane Kamel lui recommande de le faire dans son rapport d’enquête sur la mort de Joyce Echaquan. « On ne peut pas prétendre que le système dans son ensemble est raciste », estime le premier ministre qui s’est appuyé mardi sur la définition du Petit Robert.

Fanny Lévesque La Presse

Le premier ministre a réagi au dépôt du rapport de la coroner Géhane Kamel, mardi, dans un long point de presse. M. Legault a notamment cité la définition du Petit Robert selon laquelle le racisme systémique est « relatif à un système dans son ensemble », ce qui n’est pas le cas au Québec, selon lui.

« Il y a eu des préjugés, de la discrimination, du racisme à l’égard de Mme Echaquan. C’est inacceptable, il faut s’assurer que ça ne se reproduise pas », a-t-il expliqué devant les médias.

Il estime par ailleurs que les membres des Premières Nations, plus largement, sont victimes de préjugés, de discrimination et de racisme. « Personnellement, je trouve ça inacceptable. Ça me choque que ça se passe au Québec et je vais m’assurer de faire tout en mon possible pour que ça arrête cette façon de faire », a-t-il dit.

Mais, selon lui, il n’y a pas au Québec de « système organisé qui part par en haut » dans le but de discriminer les membres des Premières Nations. M. Legault a réitéré qu’il y a deux groupes de Québécois : l’un qui croit en l’existence du racisme systémique et l’autre pas.

À savoir si ceux qui pensent qu’il existe du racisme systémique au Québec ont tort, M. Legault répond plutôt que ce sont les définitions sur le terme qui diffèrent. En ce sens, il n’estime pas que la coroner Géhane Kamel va trop loin dans ses conclusions. Il ne conteste d’ailleurs pas les conclusions de la coroner.

La coroner Géhane Kamel, qui a fait enquête sur la mort de Joyce Echaquan, a fait le point publiquement mardi alors que son rapport a été dévoilé vendredi dernier, trois jours plus tôt que prévu. Dès vendredi, des ténors du gouvernement caquiste ont réaffirmé la position de leur formation sur le racisme systémique.

« Dans ce cas-ci, on est dans une preuve réelle que le système a échouée, on a banalisé à ce point la situation que Mme Echaquan en est décédée. Utilisez le mot que vous voudrez, si c’est pour nous rapprocher, faisons-le », a-t-elle lancé en conférence de presse à Trois-Rivières. En ce sens, elle a dit espérer que son enquête serve de « nécessaire rendez-vous » entre les communautés autochtones et les gouvernements.

La première recommandation de la coroner Kamel s’adresse au gouvernement du Québec. Elle lui recommande de reconnaître l’existence du racisme systémique et de s’engager à l’éliminer.

La coroner outrepasse son mandat, selon le PQ

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, estime que la coroner Géhane Kamel outrepasse son mandat recommandant au gouvernement Legault de reconnaitre l’existence de racisme systémique au Québec.

« Est-ce que c’est le rôle d’un coroner d’imposer un idéologique et de tirer des conclusions sociologiques ? Moi, je rappelle que le rôle d’un coroner, c’est de tirer des conclusions factuelles sur les circonstances du décès », a-t-il expliqué, mardi.

« [Me Géhane Kamel] va plus loin que le mandat d’un coroner », a ajouté le chef péquiste. « Le consensus, en ce moment, devrait être de poser des gestes concrets, imposer des changements pour que ça ne se reproduise plus jamais plutôt que de tenter d’imposer un vocabulaire, une idéologie, parce que, clairement, ça entraîne un blocage à l’Assemblée nationale en ce moment ».

Québec solidaire et le Parti libéral du Québec ne sont pas du même avis. La cheffe libérale, Dominique Anglade, assure pour sa part que « c’est un problème qu’il faut nommer » et que le racisme systémique est désormais « l’éléphant dans la pièce » que le gouvernement Legault refuse de voir.

« C’est certain qu’on n’est pas capable d’aller dans le fond des choses quand on n’est pas capable de nommer le problème », a-t-elle expliqué mardi. « Ultimement, tu ne nommes pas un problème, tu ne vas jamais trouver une solution finale à ça ».

« Si cette coroner juge que le racisme est une cause de ce décès, ce n’est pas seulement son mandat, c’est sa responsabilité légale et morale que de le dire », a fait valoir le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. « Si ça indispose certains politiciens, ça leur appartient. La coroner fait son travail et c’est à nous maintenant de décider ce qu’on fait avec ses observations », a-t-il ajouté.