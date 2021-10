(Québec) Le gouvernement Legault maintient sa position à la suite du dépôt du rapport de la coroner Géhane Kamel qui, après son enquête sur la mort de Joyce Echaquan, recommande à Québec de reconnaître l’existence du racisme systémique.

Fanny Lévesque La Presse

« Par respect pour la famille et les proches de Joyce Echaquan, ainsi que pour le travail de la coroner en chef, nous attendrons à mardi avant de commenter », a fait savoir vendredi le cabinet du premier ministre.

Le Bureau du coroner a dévoilé les conclusions de l’enquête publique sur la mort de la femme atikamekw de 37 ans vendredi, trois jours plus tôt que prévu. La coroner, Géhane Kamel, doit faire le point publiquement mardi, à Trois-Rivières. Elle ne fera aucun commentaire d’ici là, pas plus que la famille de Joyce Echaquan.

Le ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, n’a pas voulu non plus commenter le rapport d’enquête. Les parlementaires ne siègent pas le vendredi à l’Assemblée nationale.

« Sur le racisme systémique, je pense que tout a été dit. Notre position là-dessus, c’est qu’il faut lutter contre le racisme par des actions concrètes », a dit la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, en marge d’une annonce à Québec.

« On veut poser des actions qui amènent des conséquences positives sur des problèmes […] tous les Québécois et membres des Premières Nations et Inuits doivent pouvoir recevoir des soins de santé et de services sociaux de matière digne, équitable et sans discrimination et nous, c’est à ça qu’on s’affaire », a-t-elle ajouté.

Pas de racisme systémique au Québec, abonde Caire

Le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire, faisait lui aussi une annonce à Québec vendredi. « Actuellement, il n’y a pas au Québec de racisme systémique. Il y a du racisme, il faut le combattre, mais il n’y a pas de racisme systémique », a-t-il expliqué devant les médias.

Pour éviter qu’un drame comme la mort de Joyce Echaquan ne se reproduise, le gouvernement Legault doit « reconnaître l’existence du racisme systémique » et prendre « l’engagement de contribuer à son élimination », recommande la coroner Géhane Kamel dans son rapport d’enquête.

« Nous avons été témoins d’une mort inacceptable, et nous devons faire en sorte qu’elle ne soit pas vaine et que nous aurons appris comme société de ce tragique évènement. Il est désormais inacceptable que de larges pans de notre société nient une réalité aussi bien documentée », écrit-elle.

Pour Me Kamel, « le racisme et les préjugés auxquels Mme Echaquan a fait face ont certainement été contributifs à son décès », qui est accidentel.

Une série de recommandations visent l’Ordre des infirmières du Québec, le Collège des médecins, le ministère de l’Enseignement supérieur et le CISSS de Lanaudière.

L’établissement ne fera pas non plus de commentaires avant mardi prochain.

Débats houleux

Le dépôt du rapport de Me Kamel survient alors que l’anniversaire du décès de Joyce Echaquan, le 28 septembre 2020, a donné lieu à des débats houleux au Salon bleu sur le racisme systémique – un concept que refuse de reconnaître le gouvernement.

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, s’est exprimé sur Twitter. « Un jour c’est Ottawa, le jour suivant c’est Québec. Arrêtez de [vous] pointer du doigt. Personne n’est en position de donner de leçon à qui que ce soit. Vos ministères de la Justice s’activent jour et nuit pour réduire la portée du droit autochtone », a-t-il écrit.

Il faisait notamment allusion à la décision de la Cour fédérale de rejeter la demande du gouvernement Trudeau d’examiner la décision du Tribunal canadien des droits de la personne de verser une compensation aux enfants des Premières Nations placés dans le système de protection de la famille.

Le décès de Joyce Echaquan, morte sous les insultes racistes du personnel soignant du centre hospitalier de Lanaudière, a provoqué l’indignation d’un bout à l’autre du pays.