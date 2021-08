(Ottawa) Dominque Vien, qui a été ministre dans le gouvernement libéral de Philippe Couillard, fait le saut en politique fédérale. Mme Vien compte porter les couleurs du Parti conservateur dans la circonscription de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis aux prochaines élections, a appris La Presse.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Mme Vien, qui a notamment été ministre du Travail à Québec et qui a aussi servi comme ministre dans l’ancien gouvernement de Jean Charest, tentera ainsi de succéder au député conservateur et ex-ministre Steven Blaney, qui a représenté cette circonscription de la région de Québec à la Chambre des communes au cours des 15 dernières années.

M. Blaney, qui a été ministre de la Sécurité publique dans le gouvernement conservateur de Stephen Harper, a annoncé en juillet qu’il ne sera pas candidat aux prochaines élections.

Selon nos informations, le chef conservateur Erin O’Toole doit confirmer la candidature de Mme Vien au cours des prochains jours. À l’époque où elle œuvrait sur la scène provinciale, elle représentait la circonscription de Bellechasse à l’Assemblée nationale. Aux dernières élections provinciales, Mme Vien a été battue par le candidat de la Coalition avenir Québec Stéphane Lachance.

« Il s’agit d’une candidature d’envergure qui souligne que le travail de recrutement du lieutenant politique des conservateurs au Québec, Richard Martel, porte fruit. Cela démontre que la nouvelle approche du chef au Québec rejoint de plus en plus de Québécois qui désirent agir pour le Québec », a affirmé une source conservatrice qui a requis l’anonymat.

Le Parti conservateur détient 10 des 78 circonscriptions que compte le Québec à la Chambre des communes. Dès l’annonce du départ de Steven Blaney, les stratèges conservateurs ont fait du recrutement d’une femme une priorité absolue pour défendre les couleurs du parti dans Bellechasse-Les Etchemins-Lévis.

La candidature de Mme Vien survient quelques jours après qu’Erin O’Toole eut annoncé que l’homme d’affaires Vincent Duhamel briguera les suffrages pour le Parti conservateur dans la circonscription de Brome-Missisquoi.

Dans les rangs conservateurs, M. Duhamel est pressenti comme futur ministre des Finances dans un éventuel gouvernement dirigé par Erin O’Toole en raison de sa vaste expérience dans le monde des affaires.

Tout indique que le premier ministre Justin Trudeau se rendra à Rideau Hall tôt dimanche matin afin de demander à la gouverneure générale Mary Simon de dissoudre le Parlement. Les Canadiens devraient être convoqués aux urnes le lundi 20 septembre.

Par ailleurs, les dates pour la tenue des débats organisés par la Commission des débats des chefs ont été arrêtées. Le débat en français doit avoir lieu le mercredi 8 septembre, tandis que le débat en anglais sera présenté le lendemain.

Le réseau TVA compte aussi organiser son traditionnel Face-à-Face, mais la date n’a pas encore été communiquée. Les leaders des principales formations politiques ont l’intention d’y participer. En tout, deux débats en français sont dans les cartons durant la prochaine campagne, et un seul est prévu en anglais.