(Ottawa) La ministre de la Diversité, Bardish Chagger, a déclaré qu’un sommet national sur l’antisémitisme que le gouvernement fédéral organise mercredi permettra aux membres de la communauté de parler directement avec les politiciens dans un environnement qui assure leur sécurité.

Maan Alhmidi La Presse Canadienne

Mme Chagger a expliqué dans une entrevue que le gouvernement écoutera et s’engagera avec les membres de la communauté afin de transformer leurs idées en actions pour mettre en œuvre des politiques qui reflètent la diversité du Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau, des ministres fédéraux, des porte-parole de l’opposition, des premiers ministres et des maires participeront au sommet avec des membres de la communauté juive de partout au pays.

Irwin Cotler, l’envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme, a déclaré qu’il parlerait de la montée de l’antisémitisme non seulement au Canada, mais aussi à l’échelle internationale, qu’il compare à presque une « explosion ».

Il dit que les Juifs sont ciblés et menacés dans leurs quartiers et que leurs synagogues, leurs monuments commémoratifs et leurs institutions ont également été attaqués et vandalisés.

B’nai Brith Canada, une organisation juive de défense des droits de la personne, a déclaré avoir enregistré 2610 incidents antisémites l’année dernière, la cinquième année consécutive ayant établi un record d’incidents antisémites au Canada.

L’organisation affirme que 44 % des incidents antisémites violents en 2020 étaient liés à la COVID-19, des Juifs ayant reçu des crachats ou été ou agressés d’une autre manière, des agressions motivées en partie par des théories du complot antisémites.

M. Cotler dit qu’il proposera un plan d’action en 10 points pour lutter contre l’antisémitisme au Canada lors du sommet de mercredi.

« Le sommet est aussi opportun qu’il est nécessaire, mais il ne sera efficace que si, en fait, nous mettons en œuvre un plan d’action », a-t-il déclaré.

Il dit que son plan demandera au gouvernement de mandater et de mettre en œuvre un plan d’action national complet pour lutter contre l’antisémitisme en renforçant la sécurité et la protection des institutions juives, notamment les synagogues, les écoles, les centres communautaires et les sites commémoratifs. Le plan fournirait également plus de ressources pour l’éducation à l’Holocauste et à l’antisémitisme, entre autres éléments.

Il dit que les gouvernements canadiens devraient tirer des leçons des meilleures pratiques et des échecs des pays européens qui ont élaboré des plans et des propositions pour lutter contre les crimes haineux antisémites.

Le gouvernement fédéral tiendra également un sommet sur l’islamophobie cette semaine.

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.