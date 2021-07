Politique

Enfants à besoins particuliers

Des parents réclament plus d’inclusion dans les garderies

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, mène des consultations sur l’avenir des services de garde éducatifs à l’enfance. Il déposera à l’automne un livre blanc et un projet de loi, promettant « la plus importante réforme depuis la création du réseau ». Dans ce contexte, des familles se mobilisent pour que les garderies intègrent encore plus les enfants à besoins particuliers. Ils craignent que Québec mise plutôt sur la création de groupes spécialisés.