(Ottawa) Dans les heures qui ont suivi son entrée en fonction, au début de janvier, le ministre des Transports, Omar Alghabra, s’est fait un devoir de maîtriser la devise du Québec.

Joël-Denis Bellavance La Presse

« Je me souviens », répète-t-il à au moins trois reprises durant une entrevue accordée à La Presse tout en manipulant un gros clou noir qui servait autrefois à retenir un rail de la voie ferrée de Lac-Mégantic.

Le clou en question, il lui a été remis en main propre par son prédécesseur, Marc Garneau, qui lui-même l’avait reçu d’un résidant de Lac-Mégantic en 2018, après la tragédie ferroviaire qui a enflammé le centre-ville de cette petite municipalité. L’horrible accident survenu le 6 juillet 2013 a coûté la vie à 47 personnes.

Ce clou, qui demeure toujours bien en vue sur son bureau de travail, tout près de son téléphone et de son écran d’ordinateur, M. Alghabra et M. Garneau, qui dirige maintenant le ministère des Affaires étrangères, veulent qu’il reste entre les mains de tous les ministres des Transports.

Les deux ministres ont exprimé ce souhait à l’approche du huitième anniversaire de cette tragédie, le pire accident ferroviaire de l’histoire du pays.

« La toute première chose dont m’a parlé le ministre Garneau, peu de temps après ma nomination, c’était qu’il me remettait ce clou qu’il a reçu après avoir effectué une visite à Lac-Mégantic », a lancé M. Alghabra en entrevue.

Ce clou se veut un rappel sobre de la tragédie. Mais surtout, c’est un rappel qu’il ne faut jamais être complaisant quand il s’agit de la sécurité. Car la complaisance peut avoir des conséquences tragiques. Omar Alghabra, ministre des Transports

« Ce clou est toujours sur mon bureau pour me rappeler mes responsabilités. La sécurité est primordiale. Et tous les ministres qui vont occuper ce poste vont l’avoir sur le bureau pour leur rappeler leurs grandes responsabilités. Cette tragédie a secoué le pays tout entier. Beaucoup de gens vivent encore les conséquences de cet accident », a-t-il ajouté.

Souvenir vif

Marc Garneau se rappelle très bien le jour où il a reçu le fameux clou des mains d’un résidant de Lac-Mégantic, quand il s’est rendu dans la petite municipalité afin de participer à une assemblée citoyenne pour entendre les préoccupations de la population au sujet de l’avenir du transport ferroviaire au centre-ville.

Il s’agissait de sa première visite en tant que ministre des Transports. Près de 200 personnes étaient dans la salle. Vers la fin de la soirée, un citoyen s’est levé en tenant dans sa main un clou qu’il avait ramassé sur la voie ferrée que beaucoup maudissent depuis le terrible accident.

« Il voulait me le donner pour que je l’aie devant moi tous les jours et pour que je puisse me rappeler au quotidien l’horrible tragédie qui a tué 47 citoyens de sa municipalité. C’était un moment assez émouvant. Après la soirée, je suis allé le voir et il m’a donné le clou. Je regrette de dire que je ne lui ai pas demandé son nom. Je me demande encore à ce jour comment il s’appelle. Mais il doit savoir aujourd’hui que j’ai rapporté le clou et qu’il m’a inspiré tous les jours », a raconté le chef de la diplomatie canadienne à La Presse.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Marc Garneau, alors ministre des Transports, lors d’une visite à Lac-Mégantic en mai 2018

En mai 2018, M. Garneau a tenu à apporter le clou avec lui quand il a annoncé à Lac-Mégantic, en compagnie du premier ministre Justin Trudeau, que le gouvernement fédéral et celui du Québec avaient conclu une entente pour payer la facture liée à la construction d’une voie de contournement.

J’[ai] sorti le [clou] de ma poche quand j’ai pris la parole durant l’annonce [en mai 2018]. Je voulais que les gens sachent que je l’avais encore, ce clou. Marc Garneau, des Affaires étrangères et ancien ministre des Transports

Avec la remise du précieux objet à son successeur, M. Garneau espère avoir lancé une longue tradition qui sera tout aussi importante que celle suivie par le ou la ministre des Finances, qui montre fièrement aux caméras les chaussures qu’il ou elle compte porter durant la présentation de son budget fédéral.

« Espérons que cela va devenir une tradition qui va durer très, très longtemps, parce que la sécurité ferroviaire doit continuer d’être une priorité », a affirmé M. Garneau au bout du fil.

M. Garneau, qui a travaillé pendant des années sur le dossier de la voie de contournement, croit que le ministre des Transports devrait rapporter le clou lors d’une cérémonie pour marquer la fin des travaux, prévue à l’automne 2023.

« Je vais être là quand le tout sera inauguré. On pourrait boucler la boucle si le ministre des Transports qui sera en fonction apporte le clou avec lui. »