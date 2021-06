(Ottawa) Les travaux parlementaires sont à peine terminés à Ottawa que, déjà, la partisanerie a repris de plus belle.

Catherine Lévesque La Presse Canadienne

Jeudi matin, la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, a envoyé un message texte à la députée indépendante et son ancienne collègue Jody Wilson-Raybould avec pour seul mot « pension ? ». Mme Bennett faisait référence à un gazouillis de Mme Wilson-Raybould qui demandait au premier ministre Justin Trudeau de ne pas déclencher une élection.

Mme Wilson-Raybould a partagé une capture d’écran du message texte de Mme Bennett sur le réseau social Twitter en le qualifiant de « raciste » et de « misogyne ».

Mme Bennett a par la suite indiqué sur le même réseau social qu’elle avait offert ses excuses directement à la députée. Elle a ajouté qu’elle a laissé les « dynamiques interpersonnelles » prendre le dessus et que le commentaire qu’elle lui a envoyé en privé était « insensible et inapproprié ». Mme Bennett a conclu en disant qu’elle le « regrette profondément ».

Les élus fédéraux ont droit à une pension après avoir cotisé au régime pendant au moins six ans. Si une élection devait avoir lieu avant le 19 octobre de cette année, nombreux sont les députés élus lors du scrutin de 2015 qui n’y auraient pas droit — dont Mme Wilson-Raybould.

Mme Bennett, élue pour la première fois en 1997, aura pour sa part droit à un généreux fonds de retraite.