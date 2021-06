(Ottawa) Des « imbécilités » : le Bloc québécois est tombé à bras raccourcis sur le premier ministre, lui exprimant toute son incompréhension face au rapprochement qu’il avait fait la veille entre le port de signes religieux qui couvrent le visage et le port du masque sanitaire.

Mélanie Marquis La Presse

La formation est montée au créneau pendant la période des questions en Chambre, profitant visiblement du fait que le premier ministre répond à tous les députés lors des séances des mercredis. Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a donné le coup d’envoi à l’interrogatoire en lui demandant des clarifications.

« Lors d’un point de presse, le premier ministre a fait des déclarations qui suscitent franchement beaucoup de questionnements. Peut-il expliquer à cette Chambre et, en particulier, aux Québécois en quoi le port du masque sanitaire a un quelconque rapport avec la laïcité de l’État québécois ? », a-t-il lancé.

Son interlocuteur a esquivé, plusieurs fois. Insatisfait, Yves-François Blanchet est revenu à la charge, allant jusqu’à accuser Justin Trudeau d’avoir proféré des « imbécilités », et en martelant que les Québécois étaient aussi affectés par le drame de London.

Mardi, le premier ministre canadien a avancé que la pandémie avait pu changer la perception des Québécois sur la loi 21 sur la laïcité, qui interdit le port de signes religieux pour certains employés de l’État, puisque la population québécoise s’est habituée à recevoir des services de personnes arborant un masque sanitaire.

« Ça ne me surprendrait pas que dans les semaines et les mois à venir, il y ait des réflexions à avoir sur le but et l’importance de la loi 21, en partie parce que ça fait un an qu’on passe beaucoup de temps avec des masques qui couvrent nos visages en obtenant des services de l’État », a-t-il offert.

En revanche, Justin Trudeau a refusé net d’établir un lien entre ce qu’il a qualifié de geste « terroriste » et la loi 21 sur la laïcité du Québec, alors que trois journalistes anglophones tentaient de l’inviter à s’aventurer sur ce terrain.

« Non », a-t-il tranché lorsqu’une de ces journalistes de langue anglaise lui a demandé s’il était « d’accord avec ce que des experts et des militants de ces communautés disent, soit que la loi 21 alimente la haine et alimente la discrimination ».

La loi 21 est fréquemment critiquée par des chroniqueurs et éditorialistes de médias anglophones du Canada.

Amalgame dénoncé

En conférence de presse, mercredi matin, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet a ressenti le besoin de faire la leçon aux journalistes qui lient la loi 21 à l’assassinat de la famille musulmane à London, en Ontario.

Car une loi québécoise ne peut pas être à l’origine d’un geste haineux posé sur le territoire de l’Ontario, a-t-il argué : « Avec une triste ironie, on doit observer, on doit constater, on doit reconnaître qu’il ne peut y avoir aucun lien entre la Loi 21 du Québec et l’attentat de London en Ontario ».

« Ça n’existe pas, ce lien-là. Et il y a dans le fait de le créer quelque chose d’irresponsable, au point d’en être inquiétant », a-t-il averti. Puis, devant l’insistance des journalistes, il a reproché à certains d’utiliser le Québec comme « bouc émissaire » et de se prêter à du « Québec bashing ».

« Il faut vraiment être à la chasse au bouc émissaire, solide, pour dire qu’un acte terroriste commis à London pourrait avoir parmi ses racines une loi adoptée par l’Assemblée nationale du Québec qui, je vous le rappelle à tous […], ne s’applique pas en Ontario », a-t-il lancé.

Avec Lina Dib, La Presse Canadienne