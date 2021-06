(Québec) D’un « commun accord » avec le premier ministre François Legault, Pierre Fitzgibbon a remis sa démission comme ministre de l’Économie après le dépôt d’un autre rapport embarrassant de la commissaire à l’éthique Ariane Mignolet. Il demeure député.

Tommy Chouinard

La Presse

M. Legault en a fait l’annonce en conférence de presse en début d’après-midi mercredi. Il demandera à Eric Girard de cumuler les fonctions de ministre des Finances et de l’Économie.

Cette démission fait suite au dépôt d’un rapport de la commissaire à l’Assemblée nationale. Dans une situation jamais vue, elle a recommandé de suspendre le droit de Pierre Fitzgibbon de siéger à l’Assemblée nationale, jusqu’à ce que le ministre dispose de ses intérêts dans deux entreprises qui font affaire avec l’État ou qu’il se retire du conseil des ministres et place ses intérêts dans une fiducie sans droit de regard.

« D’un commun accord, on a décidé, Pierre Fitzgibbon et moi, qu’il va se retirer du conseil des ministres, mais qu’il va rester député », a affirmé François Legault. « Pour protéger la réputation, l’image et la confiance, malheureusement la seule solution, c’est que Pierre Fitzgibbon quitte ses fonctions de ministre de l’Économie. »

« C’est malheureux d’en arriver à cette situation-là parce que, si vous faites un sondage demain matin, dans le monde des affaires au Québec, ça va être à peu près unanime, tout le monde respecte Pierre Fitzgibbon, qui a eu une longue carrière dans le monde des affaires », a-t-il ajouté. La démission survient à un bien mauvais moment selon lui, alors que le gouvernement veut relancer l’économie fortement ébranlée par la pandémie.

Il reconnaît que le ministre ne respecte pas le code « dans sa forme actuelle ». « Il n’y a pas de conflit d’intérêts, mais il y a apparence de conflit d’intérêts », a-t-il souligné. Il a relevé que M. Fitzgibbon veut vendre ses actions dans les deux entreprises, mais qu’il est « impossible de le faire à un prix raisonnable » en ce moment. Si le député vendait ses parts en ce moment, il essuierait une perte de plus d’un million de dollars, selon le premier ministre.

Il espère que M. Fitzgibbon trouve un acheteur, condition qui lui permettrait de réintégrer au conseil des ministres.

Plus tôt mercredi, la commissaire à l’éthique, Ariane Mignolet, a recommandé de suspendre le droit de Pierre Fitzgibbon de siéger à l’Assemblée nationale, jusqu’à ce que le ministre dispose de ses intérêts dans deux entreprises qui font affaire avec l’État ou qu’il se retire du conseil des ministres et place ses intérêts dans une fiducie sans droit de regard.

Son quatrième rapport visant Pierre Fitzgibbon a été déposé à l’Assemblée nationale mercredi. Le ministre de l’Économie devait être présent en Chambre, mais il brillait par son absence.

L’Assemblée nationale devra se prononcer sur la sanction recommandée par la Commissaire. Il faut l’appui des deux tiers des députés pour que celle-ci s’applique. Jusqu’ici, François Legault a toujours défendu Pierre Fitzgibbon. Son ministre avait essuyé un blâme l’an dernier, mais il avait échappé à la réprimande recommandée en décembre dernier par la commissaire avec la décision de M. Legault de le protéger. En conférence de presse mercredi, le premier ministre a indiqué son intention de voter contre la recommandation de la commissaire, dans le contexte de la démission du ministre.

« Dans la présente enquête, la commissaire conclut que le Ministre est encore, à ce jour, en manquement à l’article 46 du Code. En effet, la preuve recueillie démontre que le Ministre détient encore des intérêts dans White Star Capital ainsi que dans ImmerVision et que ces deux entreprises participent toujours à des marchés avec l’État », affirme la commissaire dans son rapport.

Ce « manquement continu au Code présente un risque réel d’alimenter la perception selon laquelle les élus ne sont pas soumis à la loi comme le reste de la population et peuvent déroger à leur propre code de conduite. Cette situation contribue malheureusement à miner la confiance du public envers ses élus et les institutions démocratiques dans leur ensemble, dans un contexte particulier où l’adhésion de la population aux règles est d’une importance capitale », ajoute-t-elle.

C’est dans ce contexte que la commissaire recommande à l’Assemblée nationale « d’adopter la seule sanction prévue au Code qui, outre la perte du siège, écartée d’emblée car disproportionnée à ce stade-ci, vise à faire cesser un manquement qui perdure ». Il s’agit de « la suspension du droit du député de siéger à l’Assemblée nationale, accompagnée d’une suspension de toute indemnité et de toute allocation ». Cette sanction devrait s’appliquer « jusqu’à la survenance de l’une ou l’autre des conditions suivantes » :

Que le Ministre dispose de ses intérêts dans les entreprises ImmerVision et White Star Capital ; Que le Ministre renonce à son statut de membre du Conseil exécutif et qu’à titre de député, il place ses intérêts dans les entreprises dont il est question dans la présente enquête dans un mandat sans droit de regard ou une fiducie sans droit de regard, en application de l’article 18 du Code.

« Si cette sanction est adoptée, le Ministre se verrait suspendu de son rôle de législateur, le temps qu’il se conforme lui-même à la loi », souligne Ariane Mignolet.

« À défaut pour le Ministre de se conformer par lui-même, seule l’Assemblée nationale peut mettre fin au dangereux précédent que constitue son refus délibéré de se soumettre à l’application du Code, ajoute-t-elle. La responsabilité de recommander une sanction revient au commissaire, mais c’est l’Assemblée nationale qui détient le pouvoir de sanctionner la conduite de l’un de ses membres. Elle seule peut donc exiger qu’une conduite contraire au Code ne reste pas sans conséquence et ainsi faire en sorte qu’il s’applique à tous de manière égale. »

MM. Fitzgibbon et Legault ont plaidé en décembre que le Code est désuet et devait être modifié à leur satisfaction. Mais pour Ariane Mignolet, « ici, l’enjeu n’est pas de déterminer si l’article 46 du Code est désuet, trop restrictif ou même injuste envers un ministre au profil d’investisseur. Plutôt, la présente enquête soulève la question suivante : peut-on choisir de ne pas se conformer à une loi qui nous est applicable ? Dans un État de droit, la réponse à cette question devrait toujours être non. A fortiori pour un membre de l’Assemblée nationale, qui exerce des fonctions de législateur ».

Son rapport fait suite à une demande faite en mars par le député de Québec solidaire Vincent Marissal. Il avait demandé à la commissaire de mener une nouvelle enquête afin de déterminer si le ministre a pris les moyens pour se conformer au Code comme elle le lui avait demandé en décembre.

Selon M. Marissal, « il n’y a plus de défense possible. Il y a deux choix ici qui se posent au ministre : il se conforme ou il démissionne ». Si M. Legault le protège encore, il ferait la démonstration que, pour lui, « un chum, c’est un chum ; que l’éthique, c’est pour les autres […] et que comme M. Fitzgibbon a un carnet d’adresses bien rempli, on lui permet toutes sortes d’accrocs au code de déontologie ».