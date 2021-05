(Québec) Préoccupé par le vol de renseignements personnels de 5000 parents et de leurs enfants inscrits à la Place 0-5, le premier ministre François Legault envisage de rapatrier dans le giron de l’État les données gérées par une coopérative jusqu’ici. Une déclaration qui survient au moment même où Québec entend confier au privé jusqu’à 80 % des données gouvernementales.

Tommy Chouinard

La Presse

La Place 0-5 est le guichet unique pour obtenir une place dans un service de garde. Elle est gérée par la Coopérative Enfance Famille, en vertu d’une entente avec le ministère de la Famille.

La Presse a révélé mardi que les renseignements personnels du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et de milliers de parents et d’enfants inscrits à la Place 0-5 ont fait l’objet d’une fuite. La Sûreté du Québec (SQ) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont ouvert une enquête criminelle sur ce vol de données qui, au surplus, met en cause la sécurité du ministre et de ses deux enfants.

« Je trouve ça très préoccupant », a réagi le premier ministre François Legault lors d’une conférence de presse.

« Pour l’instant, cette banque de données est gérée par une coopérative, donc elle n’est pas gérée par le gouvernement. Est-ce que c’est suffisant pour se dire qu’à l’avenir, compte tenu qu’il y a des données personnelles, ça devrait être géré par le gouvernement ? C’est quelque chose que l’on considère », a affirmé M. Legault.

L’idée de rapatrier le guichet unique au sein du ministère de la Famille est un enjeu qui fait partie des consultations en vue de la réforme des services de garde que compte faire Mathieu Lacombe. Mais la déclaration du premier ministre donne également à penser que les données personnelles des Québécois devraient être gérées par l’État et non confiées au privé. Il semble ainsi y avoir remise en question de son plan de confier au privé jusqu’à 80 % des données gouvernementales. Le 20 % restant sont des données jugées « ultra-sensibles », comme les dossiers médicaux, fiscaux ou les documents budgétaires, selon la définition retenue jusqu’ici.

François Legault a déploré que la Coopérative Enfance Famille ait prévenu le gouvernement seulement lundi du vol de données survenu deux jours plus tôt. Or, c’est La Presse qui, lundi matin, a appris à la coopérative qu’il y avait eu une fuite de toute évidence. Le premier ministre a rappelé que son gouvernement est en train de resserrer la loi pour mieux protéger les renseignements personnels.

De son côté, l’opposition a vivement réagi à la manchette de La Presse mardi concernant le vol de données.

Pour la cheffe libérale Dominique Anglade, « le gouvernement ne peut pas dire qu’il n’a pas une part de responsabilité » dans cette fuite. Il est responsable de la protection des données, alors qu’il a confié la gestion des inscriptions au guichet unique à un « sous-traitant ». « On souhaite que rapidement le ministre fasse le point sur la sécurité », a-t-elle soutenu en conférence de presse.

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon considère lui aussi que « le ministre va devoir répondre de ce bris ». « La population est en droit de s’attendre à ce que leurs renseignements soient protégés », a-t-il ajouté.

Pour la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, « le gouvernement doit absolument rectifier le tir rapidement et s’assurer d’accompagner ces parents-là ». Parmi les victimes, il y a des enfants qui « viennent de naître et déjà, on a subtilisé leur identité ! », a-t-elle lancé.

Les documents ayant fait l’objet d’une fuite montrent que près de 87 000 enfants sont en attente d’une place. Talonné par l’opposition qui parle d’une « crise » dans les services de garde, le ministre Lacombe martèle pourtant depuis des jours que 51 000 bambins se trouvent sur la liste.

Le ministre soutient que les données ont été subtilisées par « quelqu’un dont, visiblement, les objectifs étaient politiques », puisque le vol survient au moment même où il y a un débat autour du nombre d’enfants en attente d’une place. Les représentants des partis d’opposition ont déclaré mardi ne pas avoir été informés d’une fuite et des documents volés avant l’article de La Presse.

« 87 000, c’est bien au-delà du chiffre qu’on avait de 51 000 », a réagi Dominique Anglade. « On demande au ministre d’être transparent » et de préciser combien d’enfants sont réellement en attente afin de savoir l’ampleur « du problème auquel on fait face ».

« On va demander au gouvernement de ventiler ce chiffre de 87 000 pour savoir comment on peut avoir une si grande différence », a dit de son côté Paul St-Pierre Plamondon. Même s’il peut y avoir une justification, « ça ne change rien, le sujet, c’est qu’au moins 51 000 enfants n’ont pas de place et le gouvernement dort depuis trois ans ». Il y a d’importants retards dans la création de nouvelles places, alors que 22 000 autres ont été perdus dans les dernières années en raison de la fermeture de plusieurs garderies en milieu familial.

Le ministère maintient que son décompte de 51 000 est bon. Il explique que la donnée « brute » du guichet unique de la Place 0-5 « fait l’objet d’un traitement pour en extraire une donnée fiable représentant de manière plus fidèle le nombre réel d’enfants en attente d’une place ». « L’idée est de retirer, par exemple, le nom d’un enfant qui occupe déjà une place dans un service de garde, mais pour lequel le parent souhaite un autre type de service », comme un CPE. Il ne retient également que « les enfants en attente qui sont nés ». C’est pourquoi il arrive à 51 000.

Dans un communiqué de presse diffusé mardi, la Coopérative Enfance Famille a confirmé qu’il y a eu brèche de sécurité chez son fournisseur technologique, InMedia, et que 5000 dossiers d’enfants sont concernés. « La Coopérative Enfance Famille communiquera avec les parents concernés par ce vol dans les plus brefs délais. Par mesure de prévention, le guichet unique demeure toutefois fermé pour faciliter le travail de vérification et de tests de sécurité informatique et sera rouvert seulement à la fin de l’investigation en cours. » Elle collabore avec les policiers et souligne que la Sûreté du Québec pourrait demander de maintenir la fermeture du site web jusqu’à la fin de l’enquête.

Selon la coopérative, les audits de la Place 0-5 ont lieu sur une base mensuelle et le dernier, datant du 27 avril 2021 à 22 h 19, confirmait que le système était intègre et que la sécurité de la plateforme était adéquate. Un audit complet sera effectué sur le site avant sa réouverture.