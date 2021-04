(Québec) Un syndicat de journalistes de Québecor exprime son « malaise » face à la une de jeudi du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Le ministre de la Lutte contre le racisme, Benoit Charette, s’inquiète pour sa part que cette une alimente « les préjugés », alors que le premier ministre François Legault affirme qu’il « faut être prudent pour ne pas stigmatiser certaines communautés ».

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Fanny Lévesque

La Presse

Dans une publication sur Twitter, M. Charette commente la une des deux journaux, qui présente une photo d’archive du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, habillé de vêtements traditionnels indiens lors d’une visite effectuée par le passé en Inde.

« Le variant de l’Inde est arrivé. Alors, Justin, est-ce qu’on coupe rapidement les liens avec l’Inde cette fois-ci ? », titrent les quotidiens de Québecor.

« Nous assistons à une recrudescence d’actes racistes visant les personnes d’origine chinoise depuis le début de la pandémie. Avec des représentations semblables, on risque d’alimenter les préjugés », écrit le ministre Charette sur Twitter.

Le président du syndicat de la rédaction du Journal de Québec, Jean-François Racine, affirme aussi avoir eu « un malaise » en voyant la une de jeudi.

« C’est notre réputation et notre crédibilité de journalistes qui sont en jeu. Les gens doivent savoir que la une, c’est la prérogative de l’employeur. Nous, on subit par la suite », déplore le journaliste.

« On a fait part de notre malaise à l’employeur [par le passé], mais la une lui appartient. C’est ça qu’on veut passer comme message », précise-t-il.

Le Syndicat des travailleurs de l’information du Journal de Montréal rappelle de son côté que « les journalistes se concentrent à faire leur travail d’informer la population sur des enjeux d’intérêt public. C’est ce qu’ils font et c’est ce qu’ils continueront de faire, tel que l’on peut le lire dans les pages du Journal quotidiennement, aujourd’hui y compris. »

« Nous souhaitons que le choix de la une par la direction ne porte pas atteinte à la perception du public de la qualité et de la rigueur du travail effectué chaque jour par nos membres », déclare-t-on.

Des « idées préconçues » et des « amalgames »

La une du Journal de Montréal et du Journal de Québec suscite de nombreux commentaires jeudi, autant sur les réseaux sociaux que dans les corridors de l’Assemblée nationale.

La cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, considère que le quotidien nourrit dans ce cas-ci des « idées préconçues » et des « amalgames ». Selon elle, la une de jeudi est « non acceptable ».

« En regardant la une ce matin, je me suis posé la question : quel message est-ce qu’on essaie d’envoyer ? […] Quand je vois des évènements ici, où les gens d’origine asiatique ont été victimes de propos absolument inacceptables, je pense qu’il faut faire très attention aux messages qu’on essaie d’envoyer à la population », affirme-t-elle.

Pour Manon Massé, de Québec solidaire, la une « entretient des préjugés », alors que « dans les faits, le virus n’a pas d’ethnie. »

« Le virus, c’est une bibitte qui tue du monde partout sur la planète. N’utilisons pas le fait que la science les nomme ceci ou cela pour s’attaquer aux concitoyens qui, comme nous, doivent se battre pour ne pas mourir devant ce virus », plaide la cheffe solidaire.

« Je pense qu’il faut être prudent de ne pas alimenter des préjugés qui, on le sait, sont déjà présents dans le contexte actuel. La mesure est toujours bonne guide quand on est dans des situations de crise », commente à son tour Véronique Hivon, du Parti québécois.

À Ottawa, le chef adjoint du Nouveau Parti démocratique (NPD), le député fédéral Alexandre Boulerice, affirme qu’il trouve la une du Journal « particulièrement dégoûtante ».

« Je suis un adversaire de Justin Trudeau. Je le trouve soit hypocrite, soit le porte-parole des banquiers et des millionnaires. Mais la une du Journal de Montréal ce matin est particulièrement dégoûtante. Il s’agit d’un amalgame irresponsable et farfelu. Mais surtout, cela encourage la stigmatisation d’une communauté », dit-il dans une déclaration qui nous a été transmise.

« Les personnes d’origine asiatique sont déjà la cible de racisme et d’agressions, et Le Journal de Montréal vient d’alimenter ces préjugés. C’est pitoyable », ajoute-t-il, invitant « tous les parlementaires québécois à dénoncer cette page couverture digne des pires dérives populistes ».

Le leader du gouvernement en Chambre, le ministre Pablo Rodriguez, exprime sa déception sur son compte Twitter. « Depuis le début, je fais de la politique pour changer le monde. Je ne veux pas laisser à ma fille un Québec où tous les coups sont permis. Collectivement, on est capable de mieux. Les Québécois méritent mieux », écrit-il en faisant allusion à la une du quotidien montréalais.

Le Journal de Montréal réagit

Face à ces critiques, le rédacteur en chef du Journal de Montréal, Dany Doucet, affirme que « ceux qui n’ont pas compris » la une « n’ont certainement pas lu les textes à l’intérieur, comme trop de commentateurs le font parfois ». Cette déclaration, publiée sur le site internet du Journal, a été transmise à l’Agence QMI.

« Notre page frontispice exposait publiquement et on ne peut plus clairement la décision difficile que Justin Trudeau doit prendre au sujet des frontières canadiennes et des vols arrivant de l’Inde avec des dizaines de passagers infectés par la COVID-19 », écrit M. Doucet.

« Notre premier ministre a plusieurs fois démontré avoir un attachement personnel pour l’Inde, comme en font foi les photos de lui qui ont fait le tour du monde lors de son voyage officiel là-bas et qui ont marqué son bilan diplomatique. D’autres pays, comme la Nouvelle-Zélande, ont déjà pris cette décision et vont même plus loin qu’interdire les liens aériens avec l’Inde », ajoute-t-il, selon ce qui est publié par le Journal.

Le Conseil de presse reçoit des plaintes

Le Conseil de presse du Québec, qui agit comme tribunal d’honneur de la presse québécoise, confirme avoir reçu « plusieurs plaintes au sujet de cette une ».

« Le public a jusqu’à trois mois pour porter plainte contre un produit journalistique. Ensuite, les plaintes suivront le processus normal de recevabilité et d’analyse jusqu’à ce que le comité des plaintes soit saisi du dossier et évalue s’il y a eu faute en vertu du Guide de déontologie du Conseil de presse », indique la Secrétaire générale du Conseil, Caroline Locher.

La vice-présidente de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), Marie-Ève Martel, rappelle pour sa part que « la FPJQ ne commente jamais les choix éditoriaux des médias ».

Mercredi, la Santé publique du Québec a confirmé un premier cas du variant indien au Québec, dans la région de la Mauricie – Centre-du-Québec. Les autorités ont annoncé qu’elles surveilleraient étroitement les vols en provenance de ce pays qui rentrent au Canada.