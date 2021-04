Bruno Marchand était jusqu’à tout récemment président-directeur général de Centraide Québec. Il a quitté son poste pour se lancer dans la course à la mairie.

(Québec) S’il décide de se représenter à la mairie de Québec, Régis Labeaume devra affronter un tout nouveau candidat lors des élections de novembre prochain. Bruno Marchand veut changer « le ton » à l’hôtel de ville et promet un « leadership positif ».

« Je ne peux pas expliquer pourquoi le maire hésite [à révéler ses intentions], mais pour nous, ça ne changera rien, peu importe la décision du maire », a assuré jeudi Bruno Marchand, chef de la toute nouvelle formation politique Québec Forte et Fière.

L’homme de 48 ans était jusqu’à tout récemment président-directeur général de Centraide Québec. Il a quitté son poste pour se lancer dans la course à la mairie.

Sa candidature était un secret de Polichinelle. Il l’a officialisée jeudi matin lors d’une conférence de presse au Patro Roc-Amadour, dans le quartier Limoilou, où il a grandi.

Le flou persiste toutefois sur le programme précis de Bruno Marchand pour Québec. Il désire que sa formation politique ratisse du centre gauche au cendre-droite. Il a manifesté le désir de « faire de Québec une ville extraordinaire qui va passer par-dessus les obstacles qui nous attendent », sans plus de détails.

Le programme de la nouvelle formation sera rédigé d’ici les prochains mois.

En faveur du tramway

M. Marchand s’est toutefois engagé à soutenir le projet de tramway porté par Régis Labeaume. Celui-ci n’est peut-être pas parfait, selon le nouveau candidat. Mais l’idée de le repenser – comme le propose l’opposition officielle, Québec 21 – vient avec le risque, trop grand, de perdre les milliards en financement promis par les deux paliers de gouvernement.

« Maintenant qu’il y a une volonté politique de mettre de l’argent, est-ce que quelqu’un est prêt à dire qu’on va laisser ces milliards-là sur la table ? », demande M. Marchand, qui croit dur comme fer à la nécessité d’un système de transport en commun structurant.

« Il y a un grand risque de se retrouver avec le bec à l’eau », prévient-il.

Quant au troisième lien, il dit attendre la proposition formelle du gouvernement Legault. « J’ai besoin d’être convaincu », dit-il.

Bruno Marchand veut par ailleurs incarner « une nouvelle voix avec un leadership constructif ». Est-ce à dire qu’il trouve le style du maire Labeaume abrasif ? M. Marchand s’est gardé de l’attaquer.

Régis Labeaume a répété jeudi qu’il ne connaissait pas Bruno Marchand. Le principal intéressé s’est montré surpris. « On a fait quand même trois conférences de presse ensemble. On s’est croisés dans différents évènements. On n’est pas des intimes. Mais j’ose prétendre le connaître », dit-il.

Québec Forte et Fière, qui cherche encore la majorité de ses 21 candidats, se mesurera donc notamment à Équipe Labeaume, Québec 21, Démocratie Québec et Transition Québec.

Bruno Marchand pourra compter sur l’expertise de militants avec un bagage politique, notamment l’ancien attaché de presse de Jean-François Lisée et Pierre Karl Péladeau au Parti québécois, Bruno-Pierre Cyr.