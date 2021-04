(Ottawa) Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, est incapable de dire si l'entreprise MindGeek, qui est basée à Montréal, est canadienne.

Catherine Lévesque

La Presse Canadienne

Il était questionné par les membres d’un comité parlementaire dans le cadre de leur étude sur la protection de la vie privée et de la réputation sur les plateformes telles que le site de pornographie Pornhub, qui est une filiale de MindGeek.

Bien que l’entreprise soit établie à Montréal, elle a des activités dans le monde entier et il est difficile de savoir de quelle compétence elle relève, car elle héberge du contenu à l’extérieur du Canada.

Le ministre Lametti a vanté les provisions contenues dans le Code criminel et la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur l’internet, qui sont parmi « les plus fortes et plus exhaustives » au monde, mais a du même coup admis qu’elles s’appliquent seulement au Canada.

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE David Lametti

Selon lui, il y a des « défis » concernant le lieu où se déroulent les activités commerciales et il a indiqué que l’entreprise pourrait avoir à répondre de ses actes dans un autre pays.

Les députés fédéraux se penchent sur Pornhub depuis la parution d’un article dans le New York Times, qui affirme avoir examiné le populaire site pornographique attirant des milliards de visites par mois. On y trouverait des vidéos montrant des viols et l’exploitation sexuelle d’enfants.

Certaines de ces victimes alléguées ont comparu devant le comité et ont expliqué à quel point il avait été difficile pour elles de faire retirer des vidéos publiées à leur insu, comme mineures, sur le site.

Pornhub s’est toujours défendu d’avoir permis la publication de telles vidéos.