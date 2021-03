(Ottawa) Le PDG et propriétaire de la firme de consultants en immigration MDC Canada, Dave Allon, présente ses excuses après la publication d’un article par son entreprise dans lequel on affirme que l’un des points négatifs pour les nouveaux arrivants qui s’installent au pays est qu’il y a « plusieurs personnes qui parlent français ».

Joël-Denis Bellavance

La Presse

« Je suis moi-même un fier Canadien francophone qui a grandi à Montréal et je me suis senti personnellement offensé par la publication de cet article », a écrit jeudi M. Allon dans une déclaration sur le site internet de son entreprise.

Il a expliqué que cette bourde est survenue parce que le responsable de la publication était à l’hôpital au moment de la publication du texte qui a été rédigé par un collaborateur pigiste.

« En tant qu’entreprise, nous nous désolidarisons totalement de la pensée exprimée dans ce post », a-t-il affirmé dans une déclaration dans les deux langues officielles.

« Nous en assumons l’entière responsabilité et prenons leçon de l’erreur commise. [...] Nous nous sommes engagés auprès de nos clients et employés de rectifier la situation pour qu’elle ne se reproduise jamais. Nous mettons en valeur le fait d’être une entreprise multiculturelle qui dédie son temps à accompagner des personnes du monde entier à poursuivre leurs rêves d’un meilleur futur au Canada », a-t-il ajouté.

Plus tôt en journée, la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, avait sommé l’entreprise de présenter ses excuses aux francophones.

La firme de Vancouver s’est attirée les foudres des francophones dans l’ensemble du pays après avoir a récemment publié une liste des avantages et des désavantages à s’installer au Canada à l’intention des immigrants.

Si la firme souligne la bonne nourriture comme la poutine, un système d’éducation et de santé universels et la courtoisie des Canadiens dans cette publication, elle y déplore les rigueurs des hivers canadiens, les coûts élevés des billets d’avion et le fait que « beaucoup de personnes parlent français ici ».

« Ce sont des propos déplorables, inacceptables et les francophones du pays méritent des excuses », a affirmé la ministre Mélanie Joly, qui vient de dévoiler une feuille de route sur les langues officielles qui vise à renforcer la place du français au pays.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Mélanie Joly

« Nos deux langues officielles sont au cœur de l’identité canadienne. Le fait que l’on parle français au Canada est une richesse et contribue à rendre notre pays unique. Plus que jamais, les Canadiens d’un océan à l’autre ont une vision positive du bilinguisme », a-t-elle ajouté.

« Le gouvernement du Canada croit fermement que tous les nouveaux arrivants, y compris les immigrants francophones, contribuent à la vitalité de ce pays. Lorsque nous créons des communautés accueillantes et inclusives et que nous offrons aux nouveaux arrivants francophones un soutien pour qu’ils s’y installent et y créent des liens, c’est tout le Canada qui en bénéficie », a enchaîné la ministre Joly.

La publication de cette liste a été faite le 26 février. Mais la firme MDC l’a depuis retirée de sa page Facebook. Le document demeure toutefois accessible sur son compte Twitter.

Au Québec, le Parti québécois a vivement dénoncé cette sortie de l’entreprise. « Le mépris du Canada envers les francophones et le Québec est parfois tellement gros qu’il est caricatural. Tant que nous serons une minorité prise dans un pays qui n’est pas le nôtre, nous serons toujours traités comme une anomalie », a déclaré le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, au Journal de Montréal.

La Société Saint-Jean-Baptiste et la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada ont aussi vivement condamné la firme pour avoir publié une telle affirmation.