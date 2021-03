Paul St-Pierre Plamondon ne demande pas le congédiement du professeur Amir Attaran, mais veut que l’institution « fasse une déclaration qui reconnaisse davantage le caractère diffamatoire et constant des agissements de ce professeur ».

(Québec) Le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon enverra une plainte officielle à l’Université d’Ottawa pour dénoncer les commentaires « diffamatoires, méprisants et dénigrants envers le Québec » que publie à répétition sur l’internet le professeur de droit Amir Attaran.

Depuis quelques jours, M. Attaran écrit sur son compte Twitter que le Québec est « l’Alabama du Nord », en lien avec les soins de santé offerts aux Autochtones et le plus récent scandale impliquant le CISSS de Lanaudière. Le professeur de droit a également écrit que le Québec pratiquait du « lynchage médical » envers les Premières Nations et que le premier ministre François Legault était un « suprémaciste blanc ».

Quand Radio-Canada a publié plus tôt cette semaine un article sur ses différentes sorties, qualifiées dans les corridors de l’Assemblée nationale comme étant du « Québec bashing », M. Attaran a écrit sur Twitter, et en français : « Salut les Québécois en colère ! Tirer sur le messager ne réussit jamais avec moi. Si vous voulez que les autres Canadiens respectent votre province, n’élisez pas un gouvernement suprémaciste blanc qui nie l’existence du racisme systémique. »

« L’hypocrisie » de l’Université d’Ottawa

Paul St-Pierre Plamondon estime qu’« on n’est pas ici devant [une question] de liberté d’expression, parce que critiquer le gouvernement du Québec, critiquer le Québec, c’est sain. »

« Je le fais régulièrement. On est bel et bien devant une série de commentaires, qui sont constants, là, des commentaires qui sont diffamatoires, méprisants, dénigrants envers le Québec et les Québécois », a-t-il dit jeudi.

Dans sa plainte officielle qu’il enverra à l’université, et qu’il promet de rendre publique, le chef péquiste entend rappeler « comment le colonialisme britannique, depuis des siècles, fait en sorte que les francophones sont méprisés, dévalorisés et font l’objet de commentaires stigmatisants et intolérants ».

M. St-Pierre Plamondon ne demande pas le congédiement du professeur Attaran, mais veut que l’institution « fasse une déclaration qui reconnaisse davantage le caractère diffamatoire et constant des agissements de ce professeur ».

« Si on avait ciblé quelconque autre groupe avec des propos similaires, ça ferait longtemps que l’université aurait agi », a affirmé M. St-Pierre Plamondon.

La cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, estime pour sa part que les propos d’Amir Attaran « sont très dérangeants » et « condamnables ». Du « Québec bashing dont on n’a certainement pas besoin », a-t-elle dit.