(Québec) Le premier ministre François Legault annoncera mercredi avant-midi la nomination de Benoit Charette comme ministre responsable de la lutte contre le racisme. Il ajoute également un membre à son conseil des ministres : c'est Lucie Lecours qui hériterait d'un portefeuille de nature économique.

Tommy Chouinard

La Presse

Une source gouvernementale a confirmé l’information, d’abord révélée par le 98,5.

La création d’un poste de ministre responsable de la lutte contre le racisme était l’une des recommandations du groupe d’action formé par le gouvernement sur l’enjeu de la discrimination. Les conclusions du groupe ont été présentées en décembre. Ce groupe était piloté par les ministres Nadine Girault (Immigration et Relations internationales) et Lionel Carmant (Services sociaux). On s’attendait à ce que l’un ou l’autre hérite de cette responsabilité ministérielle.

Or, le choix s’arrête plutôt sur Benoit Charette, qui conserve ses responsabilités à l’Environnement. Au gouvernement, on fait valoir que le député de Deux-Montagnes, dont la conjointe est d’origine haïtienne et dont les trois enfants sont métissés, a déjà été confronté à la discrimination. Au début des années 2000, il a gagné sa cause à la Commission des droits de la personne ; le couple s’était vu refuser la location d’un logement.

François Legault ajoute un membre à son conseil des ministres. Ce serait la députée de Les Plaines (couronne nord de Montréal), Lucie Lecours. Elle aurait des responsabilités de nature économique. Elle était directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins avant de faire le saut en politique en 2018. Personne ne perdra son poste avec les modifications au cabinet ministériel qui seront apportées par François Legault.