(Ottawa) Les partis de l’opposition à Ottawa demandent unanimement que les Jeux de Pékin de 2022 se tiennent ailleurs qu’en Chine, où le régime est accusé de se livrer à un génocide contre la minorité musulmane ouïghoure au Xinjiang.

Mélanie Marquis

La Presse

Le chef de l’opposition officielle, Erin O’Toole en a fait la requête officiellement mardi matin.

« Le Canada ne devrait pas envoyer nos athlètes en Chine au beau milieu d’un génocide. […] Je pense que les Canadiens reconnaîtront que ce serait une violation des principes éthiques fondamentaux de participer à des Jeux olympiques dans un pays qui commet un génocide contre une partie de sa population », a-t-il déclaré.

« Les Jeux olympiques et les athlètes qui y participent motivent la prochaine génération – et cela doit continuer. Mais pas en Chine », a argué le leader du Parti conservateur, selon qui le Canada est « devenu un pays caractérisé par le silence, et non pas par l’action réfléchie ».

Son vis-à-vis néo-démocrate, Jagmeet Singh, l’a imité peu après en se pointant au micro.

Dans le camp bloquiste, le député Alexis Brunelle-Duceppe tentera de faire adopter une motion enjoignant le gouvernement Trudeau à prendre position en ce sens.

« Que le Canada demande au Comité international olympique de déplacer les Jeux olympiques de 2022 si le gouvernement chinois continue le génocide contre la minorité musulmane ouïghoure et les autres peuples turciques au Xinjiang », stipule la motion en question.

Des députés de toutes les formations politiques à Ottawa et à Québec, des organisations humanitaires et l’ex-olympien Jean-Luc Brassard ont exigé du Comité international olympique qu’il déplace les Jeux si la Chine « continue dans son délire génocidaire » contre les Ouïghours dans une lettre parue le 6 février dernier.

Invité à se prononcer sur cette option en marge d’une annonce, mardi, le premier ministre Justin Trudeau a esquivé la question. Comme il l’avait fait il y a quelques jours, il n’a pas non plus voulu dire si ce qui se passe actuellement avec les Ouïghours constitue un génocide.

En entrevue sur les ondes de CBC, lundi, le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, n’était pas en mesure de dire si le gouvernement enverrait des représentants aux Jeux olympiques s’ils se tiennent dans la capitale chinoise.

Des appels à un boycottage pur et simple des Jeux de 2022 ont commencé à se faire entendre ces derniers temps – une option que le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien ont balayée d’un revers de main.