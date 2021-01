Publicité jugée offensante

Le Bloc s’excuse auprès des agents de bord

(Ottawa) Le Bloc québécois présente ses excuses aux agents de bord qui se sont sentis blessés par une publicité diffusée sur le web la veille et qui a depuis été retirée. Son chef, Yves-François Blanchet, insiste sur le fait que c’est bel et bien le Bloc qui s’excuse, et pas lui.