(Ottawa) Le chef du Parti conservateur canadien Erin O’Toole dit qu’il « n’y a pas de place pour l’extrême droite » au sein de son parti.

La Presse Canadienne

M. O’Toole, qui a été élu chef du Parti conservateur en août, a publié dimanche une déclaration dans laquelle il énumère les façons avec lesquelles il a donné à son parti une voix plus inclusive et plus modérée.

Il veut notamment se distancier des allégations des libéraux qui lui reprochent de tolérer de présumés partisans de Donald Trump dans ses rangs.

Les libéraux ont notamment pointé du doigt un site internet conservateur qui accusait le gouvernement de vouloir truquer les prochaines élections. On y voyait aussi une photo de la députée Candice Bergen portant une casquette MAGA. Le site a été effacé depuis ce temps.

Dans sa déclaration, M. O’Toole décrit les conservateurs comme formant « un parti conventionnel, modéré et pragmatique ». Il condamne aussi l’irruption violente de partisans de Donald Trump dans le Capitole, il y a quelques jours.

Il accuse les libéraux de vouloir eux-mêmes importer les politiques de peur, de division et de désinformation qui fleurissent aux États-Unis.