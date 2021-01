Propos non parlementaires

« Jolin-barretté », « boss des bécosses » et autres mots mis à l’index

On ne peut plus parler de « perte de temps » à l’Assemblée nationale. Encore moins traiter un adversaire de « boss des bécosses ». Pas question de prononcer le mot « enfantillage »… même si la tentation peut parfois être forte au Salon bleu ! Le président François Paradis a en effet enrichi le dictionnaire des « propos non parlementaires » depuis le début de son mandat il y a deux ans. Il a mis à l’index 18 mots ou expressions, faisant passer à 385 le nombre de paroles interdites. Voici un échantillon des nouveautés, qui nous remémorent des échanges corsés.