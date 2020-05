Course à la direction du PQ: vers un nouveau chef en octobre

(Québec) Organiser une course à la direction, récolter des signatures de membres pour s’y présenter et se faire élire dans le contexte où les rassemblements sont interdits. Les candidats qui veulent devenir chef du Parti québécois (PQ) préparent la reprise de leur course dans des conditions extraordinaires, alors que l’élection du prochain chef pourrait être reportée au 9 octobre prochain.